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    • Газовоз MOL принял первый груз в Сабетте

    02.04.2018

    • «Владимир Русанов», первый в серии из трех газовозов, заказанных MOL в сотрудничестве с China COSCO Shipping Corporation для проекта «Ямал СПГ», принял свой первый груз в Сабетте. Погрузка состоялась 27-28 марта.

    По информации MOL, строительство второго и третьего судов идет на Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering по плану, их сдача намечена на сентябрь 2018 и сентябрь 2019 года соответственно.

    Технические характеристики «Владимира Русанова»:

    • Длина – 299 м,
    • Ширина – 50 м,
    • Осадка во льду – 12 м,
    • СПГ-танки – мембранного типа,
    • Ледовый класс – Arc7,
    • Максимальная ледопроходимость – 2,1 м (при движении кормой вперед).

    Газовоз MOL принял первый груз в СабеттеЦеремония имянаречения судна состоялась на верфи в Окпо 21 декабря 2017 года, переход в Арктику «Владимир Русанов» совершил через Суэц, ледовые испытания в Северном Ледовитом океане длились более трех недель.

     

     

     

     

     

     

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