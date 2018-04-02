Газовоз MOL принял первый груз в Сабетте

«Владимир Русанов», первый в серии из трех газовозов, заказанных MOL в сотрудничестве с China COSCO Shipping Corporation для проекта «Ямал СПГ», принял свой первый груз в Сабетте. Погрузка состоялась 27-28 марта.

По информации MOL, строительство второго и третьего судов идет на Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering по плану, их сдача намечена на сентябрь 2018 и сентябрь 2019 года соответственно.

Технические характеристики «Владимира Русанова»:

Длина – 299 м,

Ширина – 50 м,

Осадка во льду – 12 м,

СПГ-танки – мембранного типа,

Ледовый класс – Arc7,

Максимальная ледопроходимость – 2,1 м (при движении кормой вперед).

Церемония имянаречения судна состоялась на верфи в Окпо 21 декабря 2017 года, переход в Арктику «Владимир Русанов» совершил через Суэц, ледовые испытания в Северном Ледовитом океане длились более трех недель.