Информационно-аналитическое агентство

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    • В FESCO пришли следователи

    02.04.2018

    • Транспортная группа FESCO подтвердила факт проведения следственных мероприятий в офисах компаний, входящих в группу.

    По информации FESCO, 30 и 31 марта 2018 года в офисах некоторых компаний группы в Москве и Владивостоке проводились следственные действия, был запрошен ряд документов, которые группа предоставила в рабочем порядке.

    «Следственные действия не связаны с непосредственной деятельностью компаний Группы, а также их руководителей. К компаниям Группы и их руководителям претензии не предъявлялись, никто из сотрудников не задержан», – говорится в сообщении FESCO.

    «Текущая ситуация не оказывает влияния на операционную деятельность FESCO», – подчеркивают в группе. «Деятельность осуществляется в штатном режиме».

    По данным «Коммерсанта», в субботу Тверским судом Москвы были арестованы совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы. По данным издания, расследование, главными фигурантами которого в итоге стали братья Магомедовы, было начато в 2014 году. «С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники». Общая сумма хищений, по информации «Коммерсанта», составляет не менее 2,5 млрд рублей.

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