Ветер на севере и на юге

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Белом море ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 18 м/с, лед 9-10 баллов,
- В Баренцевом море по юго-востоку лед 7-8 баллов,
- В Балтийском море в восточной части Финского залива ветер восточный, северо-восточный 12-16 м/с, высота волн вне льда 0,7-1,2 м, по юго-востоку Южной Балтики ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, высота волн 2-4 м,
- В Черное море в порту Севастополь ветер западный 12-15 м/с, море 3-4 балла, в районе Анапа-Джубга ветер юго-восточный, южный 13-18 м/с, высота волн 1,5-2,5 м,
- В Каспийском море на северном Каспии ветер юго-восточный 15-18 м/с, на среднем Каспии ветер восточный, юго-восточный 18-20 м/с.