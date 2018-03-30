Информационно-аналитическое агентство

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    • Смягчение ледовых ограничений в Усть-Луге

    30.03.2018

    • Распоряжением капитана порта Усть-Луга в связи с прогнозом наступления устойчивых положительных температур, способствующих таянию льда, с 00-00 2 апреля на акватории морского порта Усть-Луга и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

    • Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;
    • Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола;
    • Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах самостоятельно или под проводкой ледокола.

     

     

     

     

     

     

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