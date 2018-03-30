Система пылеподавления в Находке

В «Находкинском МТП» ведутся проектно-изыскательные работы, необходимые для строительства стационарной системы пылеподавления. Как сообщили SeaNews в порту, стоимость проекта составит порядка 30 млн рублей.

Новая система будет состоять из стационарных водяных пушек, установленных на металлических мачтах. Современное оборудование предусматривает подключение к сетям водо- и электроснабжения, что обеспечит постоянный полив угольных штабелей и создание в зоне перевалки водяного тумана.

В общей сложности планируется установка шести водяных пушек. Первая очередь стационарной системы на мысе Астафьева будет введена в эксплуатацию летом этого года. Она будет включать в себя три пушки, которые разместятся в зоне ветропылезащитных экранов. Еще три аналогичные башни до конца 2018 года поставят на причалах №№76, 77 и 78.

Всего в 2018 году «Находкинский морской торговый порт» планирует направить на экологические мероприятия более 200 млн рублей. В рамках этой суммы планируется установить дополнительные ветропылезащитные экраны и новые металлические упоры в местах выгрузки угля, закупить современное пылеподавляющее оборудование и продолжить проектирование современных инженерных сетей сбора и очистки стоков.