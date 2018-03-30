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    • Рабочая поезда министра в Мурманск

    30.03.2018

    • 30 марта состоялась рабочая поездка министра транспорта РФ Максима Соколова в Мурманскую область. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, в ходе поездки М.Соколов совместно с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун принял участие в церемонии закладки капсулы, символизирующей начало строительства комплекса перегрузки угля «Лавна». В капсулу была помещена памятная записка, подписанная М.Соколовым, М.Ковтун и генеральным директором ГТЛК Сергеем Храмагиным.

    Проект «Лавна» реализуется в рамках Комплексного развития Мурманского транспортного узла. Как отметил министр, он включает в себя строительство современного высокотехнологичного специализированного угольного терминала мощностью 18 млн тонн в год, который станет основой для создания многоцелевого логистического терминала по перевалке до 40 млн тонн грузов. Кроме того, в рамках проекта будет построена железнодорожная линия необщего пользования от станции Лавна до комплекса перегрузки угля. Планируемый объем частных инвестиций составляет более 24 млрд рублей.

    В рамках первого этапа за счет средств федерального бюджета предусмотрено развитие и усиление существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу и создание новой транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива. В результате будет создана железнодорожная линия ст. Выходной – мостовой переход через р. Тулома – ст. Мурмаши II – ст. Лавна протяженностью 46 км и пропускной способностью 28 млн тонн в год.

    Реализация I этапа находится в активной стадии. На западном берегу реки Тулома ведутся работы по сооружению земляного полотна под железную дорогу, строительству мостового перехода, опор и подпорных стенок автодорожных путепроводов. На объекте задействовано более тысячи рабочих и 450 единиц строительной техники.

    Проект включен в госпрограмму «Развитие транспортной системы России», транспортную стратегию РФ до 2030 года, а также в стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года.

    В этот же день в правительстве Мурманской области прошло совещание по вопросу строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» и Комплексного развития МТУ. В совещании приняли участие представители правительства Мурманской области, подведомственных Минтрансу структур, ОАО «Ямалтрансстррй», ООО «Морской торговый порт Лавна» и другие.

    На совещании была отмечена заинтересованность в развитии проектов на западном берегу Кольского залива таких компаний как «Роснефть», «Новатэк», «Газпром». При этом, «Роснефть» и «Новатэк» готовы реализовывать на левом берегу Лавны свои проекты, необходимые для развития газовых месторождений в Арктическом регионе. В свою очередь, ОАО «РЖД» уже реализует инвестпрограмму по развитию дальних подходов к портам Северо-Запада с учетом обеспечения необходимой пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в направлении Мурманского транспортного узла. «Развитие Мурманского транспортного узла – один из важнейших приоритетов на ближайший период. Основная наша задача – добиться того, чтобы первые отгрузки угля с западного берега Кольского залива начались к 2020 году», – подчеркнул М.Соколов.

    Как отметила М.Ковтун, сейчас важно скоординировать строительство терминала и подъездной железнодорожной ветки.

    Фото: пресс-служба Минтранса

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