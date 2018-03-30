Прогнозы и факторы риска

Прогноз по мировым грузоперевозкам достаточно оптимистичный, рынок ждет оживление. Такие данные привела, ссылаясь на международные агентства, в своем докладе на XIV Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2018» в Геленджике управляющий партнер M.A. Research Людмила Симонова.

Но все тенденции на улучшение, в частности, рост спроса на авиперевозки, улучшение ситуации на рынке контейнерных перевозок подвержены действию глобальных рисков, таких как, например, ситуация в России и США, политика президента Америки в отношении грузопотоков (запрет на ввоз многих товаров). Тем не менее, рост мирового ВВП на 2018-2020 годы ожидается на 3%, мировой торговли – на 4,2%, импорта развивающихся стран – на 5%.

Драйверами роста мирового рынка транспортно-логистических услуг являются международные грузоперевозки, e-commerce, комплексные логистические услуги. В целом можно ожидать увеличение объема рынка транспортно-логистических услуг в мировой экономике до 5,6%.

По словам Л.Симоновой, в секторе морских перевозок объем услуг под российским флагом снижается, растет только каботаж, при этом доходы и у морских перевозчиков, и у стивидорных компаний резко упали из-за курсовой разницы. «Динамика рынка очень зависит от валютной политики России, – отметила эксперт. – Соответственно, меняется динамика выручки компаний».

В морском сегменте услуг отмечается очень слабый рост 2,3%, на внутреннем водном транспорте – 2,4%. Автомобильный сегмент, который наиболее пострадал от экономического кризиса, тем не менее показывает рост к 2016 году 10,3%. Это произошло благодаря увеличению перевозок сборных грузов. В железнодорожном сегменте все стабильно. И в целом рост в сегменте транспортных услуг России – 9,4%.

По прогнозам, приведенные Л.Симоновой, ожидаются высокие темпы роста в сегменте воздушных перевозок, рост железнодорожных и автомобильных перевозок на 6,3% и на 7,6% в год соответственно. В то же время аналитики ожидают ослабления курса рубля, что положительно скажется на динамике выручки в сегментах морских перевозок и стивидорных услуг. Факторами роста будут увеличение спроса на транспортные услуги со стороны производства и строительства, а также розничной торговли, стимулируемой повышением реальных доходов населения. Пока по розничной торговле ситуация не очень благоприятная, но, как ожидается экономика будет насыщаться деньгами, что было ощутимо еще до выборов президента.

Например, поделилась мнением Л.Симонова, в сегменте перевозок негабаритных и проектных грузов, которые напрямую зависят от темпов роста инвестиций в основной капитал, достаточно интересная статистика – в 2017 году инвестиции в основной капитал выросли на 4,4% и реальный рост рынка был на таком же уровне, при этом наиболее развивающийся сегмент – это было нефтедобыча, освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока, но одновременно очень показательно, что вырос импорт. Так, по машинам и оборудованию рост импорта составил 30%.

По экспортным грузопотокам в 2017 году наблюдался рост на 3,4%, в том числе экспорт в Китай вырос на 12,8%, тогда как экспорт в страны Евросоюза снизился на 4%.

По импорту также отмечен рост – на 17,6%, в том числе из ЕС – на 18,6%, с Украины – на 19,5%, из Китая – на 16,3%, мз Турции – на 50%.

Рост объемов портовой перевалки в целом по стране составляет на 9% (до 787 млн тонн). Если говорить о перевалке внешнеторговых грузов и транзита, то здесь темпы роста небольшие. Высокие темпы роста отмечены в каботаже, в немалой степени рост произошел благодаря проектам, которые развиваются на Ямале. Каботаж, по мнению Л.Симоновой, будет развиваться и в Азово-Черноморском бассейне РФ – для поставок на полуостров Крым.

Ожидается, что в 2018-2020 годах произойдет снижение темпов роста перевалки до 5-6%. Одной из причин такого прогноза является исчерпание возможностей роста грузооборота за счет перехода грузов из портов Балтии и Украины. «Второй момент – вся экспортная наша стратегия, которая была построена на девальвации национальной валюты и низком внутреннем спросе. Этот фактор начинает себя изживать, потому что, – поясняет Л. Симонова. – а) растет импортозамещение и потребность в грузах внутри страны, и б) эффект девальвации максимально уже исчерпан, и, если не создавать новые мощности, нечего будет экспортировать». Кроме того, важным фактором является геополитическая обстановка.

Говоря о контейнерообороте через российские порты, эксперт отметила увеличение грузопотока на 15,5%. При этом произошел рост перевалки экспортных грузов на 17,5%, импортных – на 16,8%, транзитных – на 22,5%. По прогнозам, в 2018-2020 годы ожидается рост контейнерооборота портов РФ на 9,2% в год. Восстановление объемов перевалки до уровня 2014 года должно произойти к 2019 году. Драйверами роста будет увеличение импортного грузопотока и повышение уровня контейнеризации экспорта.