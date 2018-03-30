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    • Прибыль выше плана

    30.03.2018

    • ФГУП «Росморпорт» опубликовал бухгалтерскую отчетность и доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017 год.

    Выручка составила 25,08 млрд рублей – на 11,1% выше, чем в 2016 году и на 2,3% больше планового показателя.

    Валовая прибыль выросла на 23,1% к предыдущему году до 5,98 млрд рублей, прибыль от продаж – на 59,9% до 2,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения – на 13,8% до 1,7 млрд рублей.

    Чистая прибыль составила 869,4 млн рублей – на 6,5% ниже показателя 2016 года, но в 2,5 раза выше плана.

    Себестоимость продаж в 2017 году увеличилась на 7,8% до 19,1 млрд рублей, управленческие расходы – на 2,3% до 3,2 млрд рублей.

    В 2018 году «Росморпорт» планирует получить выручку в размере 26,2 млрд рублей и чистую прибыль в размере 280 млн рублей.

     

     

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