Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Итальянский меморандум ОТЛК

    30.03.2018

    • АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» подписало в Милане меморандум о взаимопонимании с Mercitalia Rail – крупнейшей итальянской компанией по транспортировке грузов железной дорогой, входящей в состав Polo Mercitalia (Gruppo FS Italiane).

    Как сообщили SeaNews в ОТЛК, подписи под документом поставили президент компании Алексей Гром и начальник по мультимодальным перевозкам Mercitalia Rail Освальдо Багнассо.

    Основной целью подписанного меморандума является развитие интегрированной перевозки грузов в контейнерах на маршруте Китай – Европа транзитом по железным дорогам Казахстана, России и Беларуси в страны ЕС является о взаимопонимании.

    В соответствии с подписанным документом ОТЛК предоставит логистический и железнодорожный сервис перевозки грузовых контейнеров через Казахстан, Россию и Беларусь на участке Достык / Алтынколь – Брест / Калининград, а Mercitalia Rail обеспечит транспортировку грузов железной дорогой на территории ЕС. Приоритет будет предоставлен потокам из Италии и в Италию.

    Стороны намерены сотрудничать в области развития железнодорожного транзита между Европой и Китаем, предоставляя клиентам комплексную транспортную услугу.

     

     

    163
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    КитайТехнологии 12.02.2018 Испытательный полигон для автономных судов
    Строят в Китае
    0
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиОТЛК 26.01.2018 2102 контейнерных поезда ОТЛК
    По предварительным данным, объем транзитных перевозок «Объединенной транспортно-логистической компании» в сообщении Азия – Европа – Азия по территории […]
    0
    КитайКонтейнеровозыСПГ 11.01.2018 Контейнеровоз-мусоровоз на СПГ
    Первый в Китае
    0
    Восточная стивидорная компанияЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд 02.02.2018 ВСК запускает контейнерный поезд на Раменское
    ООО «Восточная Стивидорная Компания» запускает сервис по формированию и отправке контейнерных поездов на станцию Раменское Московской железной дороги. […]
    0
    2017ГлобальноКонтейнерные перевозкиЛинии 06.02.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    По итогам 2017 года суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок составил порядка 162 млн TEU. Это на 5,1% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    K LineMOLNYKКонтейнерные перевозки 25.01.2018 ONE Booking
    С 1 февраля на отгрузки с 1 апреля
    0
    HeavyliftКитайНегабаритРЖД Логистика 05.03.2018 Негабарит на flatrack’e
    Для завода БазэлЦемента из Китая через Петербург
    0
    КитайКонтейнерный поездТрансКонтейнер 30.01.2018 Новый китайский сервис ТрансКонтейнера
    Из Иу в Москву
    0
    АвстрияМеморандумСотрудничествоСПТрансКонтейнер 21.02.2018 ТрансКонтейнер планирует СП в Австрии
    С Rail Cargo Austria AG
    0
    ВорсиноКитайКонтейнерный поездТрансКонтейнерФранция 21.03.2018 Французский поезд ТрансКонтейнера
    В рамках выставки SITL-2018 в Париже состоялась презентация нового контейнерного сервиса ПАО «ТрансКонтейнер» между Францией, Россией и Китаем. […]
    0
    КазаньКитайКонтейнерный поездРЖД ЛогистикаЭкспорт 23.01.2018 Panda Land Bridge теперь в Казани
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Нижнем Новгороде в сотрудничестве с Горьковской железной дорогой организовал первую экспортную отправку российских […]
    0
    HeavyliftЖелезная дорогаНегабаритРЖД ЛогистикаТехнологии 15.03.2018 Тяжеловес грузили восстановительным поездом
    «РЖД Логистика» поделился опытом перегрузки крупнотоннажного оборудования с помощью восстановительного поезда. Операцию осуществил Иркутский филиал компании на пргранпереходе […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    30.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2018
    28.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 12
    28.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 12
    28.03.2018 Иракский груз AsstrA
    27.03.2018 Первый газ с Ямала в Индию
    27.03.2018 Новатэк и COSCO расширяют сотрудничество
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики