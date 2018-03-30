Итальянский меморандум ОТЛК

АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» подписало в Милане меморандум о взаимопонимании с Mercitalia Rail – крупнейшей итальянской компанией по транспортировке грузов железной дорогой, входящей в состав Polo Mercitalia (Gruppo FS Italiane).

Как сообщили SeaNews в ОТЛК, подписи под документом поставили президент компании Алексей Гром и начальник по мультимодальным перевозкам Mercitalia Rail Освальдо Багнассо.

Основной целью подписанного меморандума является развитие интегрированной перевозки грузов в контейнерах на маршруте Китай – Европа транзитом по железным дорогам Казахстана, России и Беларуси в страны ЕС является о взаимопонимании.

В соответствии с подписанным документом ОТЛК предоставит логистический и железнодорожный сервис перевозки грузовых контейнеров через Казахстан, Россию и Беларусь на участке Достык / Алтынколь – Брест / Калининград, а Mercitalia Rail обеспечит транспортировку грузов железной дорогой на территории ЕС. Приоритет будет предоставлен потокам из Италии и в Италию.

Стороны намерены сотрудничать в области развития железнодорожного транзита между Европой и Китаем, предоставляя клиентам комплексную транспортную услугу.