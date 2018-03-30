Ветер и волна на северах

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Белом море ветер северо-восточный 11-16 м/сек, в порывах до 17 м/сек, лед 9-10 баллов,
- В Баренцевом море ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, в западной части южный, юго-западный 9-14 м/с, высота волны 1-2 м, по юго-востоку моря ветер северо-восточный, восточный 10-15 м/сек, в порывах до 17 м/сек, лед 7-8 баллов, по побережью Мурмана ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, в порывах 15 м/с, высота волны 1-2 м.