Информационно-аналитическое агентство

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    • Ветер и волна на северах

    30.03.2018

    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Белом море ветер северо-восточный 11-16 м/сек, в порывах до 17 м/сек, лед 9-10 баллов,
    • В Баренцевом море ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, в западной части южный, юго-западный 9-14 м/с, высота волны 1-2 м, по юго-востоку моря ветер северо-восточный, восточный 10-15 м/сек, в порывах до 17 м/сек, лед 7-8 баллов, по побережью Мурмана ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, в порывах 15 м/с, высота волны 1-2 м.

     

     

     

     

     

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