Потерял ход в Керчь-Еникальском канале

По данным ГМСКЦ, 28 марта в 15-45 произошла остановка главного двигателя теплохода «Eren C» (флаг Панама, следовал из порта Мариуполь в Турцию, груз – сталь 9939 тонн) в районе буев №№29-30 Керчь-Еникальского канала.

Пострадавших, загрязнения акватории нет, препятствий судоходству не было. Судно стало на якорь в районе буев №№25-26, сигнал бедствия не подавало.

Агентирующая фирма «МА Тайкун» направило к аварийному судну два буксира. В 22-00 «Eren C» на буксире морского буксира «Гандвик» (судовладелец «ЮвасТранс») в сопровождении морского буксира «Эльтиген» (судовладелец также «ЮвасТранс») начал движение в район якорной стоянки №471.

В 1-14 29 марта аварийное судно стало на якорь в районе №471, подрайон В10, для ремонта главного двигателя силами экипажа.