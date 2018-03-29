О досмотре контейнера сообщат по e-mail

Клиенты «Владивостокского морского торгового порта» теперь могут получать email-оповещения обо всех операциях с экспортными и импортными контейнерами, в частности, о перемещениях по территории порта, досмотре и взвешивании. Об этом руководство порта рассказало на прошедшей вчера традиционной встрече с клиентами.

Как сообщили SeaNews в ВМТП, среди других нововведений также сервис удаленного закрытия склада для генеральных и каботажных грузов, товаров, следующих в режиме международного таможенного транзита, – ранее эта опция была доступна только для импортных контейнеров, а также местные технические условия (МТУ) для крепления в 20-футовых контейнерах рулонной стали с помощью пенополистирола. Как поясняют в ВМТП, новые МТУ позволяют принимать для дальнейшей отправки по России контейнеры с рулонной сталью из стран Юго-Восточной Азии, где дерево не используется как крепежный элемент. Теперь клиенты могут отправлять контейнеры в пункт назначения через ВМТП без дополнительных операций, которые были необходимы ранее.

В ходе встречи ВМТП также представил новый сервис быстрой и регулярной транспортировки грузов из Владивостока в Москву и обратно. В первом квартале 2018 года ВМТП и «ТрансКонтейнер» запустили совместный контейнерный поезд по маршруту ВМТП – ст. Купавна (Москва) – ВМТП. Он дополняет действующие регулярные железнодорожные сервисы FESCO до станций Ховрино, Силикатная и Селятино, которые являются частью интермодальной цепочки, связывающей порты Азиатско-Тихоокеанского региона с регионами России через ВМТП.