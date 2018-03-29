Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • О досмотре контейнера сообщат по e-mail

    29.03.2018

    • Клиенты «Владивостокского морского торгового порта» теперь могут получать email-оповещения обо всех операциях с экспортными и импортными контейнерами, в частности, о перемещениях по территории порта, досмотре и взвешивании. Об этом руководство порта рассказало на прошедшей вчера традиционной встрече с клиентами.

    Как сообщили SeaNews в ВМТП, среди других нововведений также сервис удаленного закрытия склада для генеральных и каботажных грузов, товаров, следующих в режиме международного таможенного транзита, – ранее эта опция была доступна только для импортных контейнеров, а также местные технические условия (МТУ) для крепления в 20-футовых контейнерах рулонной стали с помощью пенополистирола. Как поясняют в ВМТП, новые МТУ позволяют принимать для дальнейшей отправки по России контейнеры с рулонной сталью из стран Юго-Восточной Азии, где дерево не используется как крепежный элемент. Теперь клиенты могут отправлять контейнеры в пункт назначения через ВМТП без дополнительных операций, которые были необходимы ранее.

    В ходе встречи ВМТП также представил новый сервис быстрой и регулярной транспортировки грузов из Владивостока в Москву и обратно. В первом квартале 2018 года ВМТП и «ТрансКонтейнер» запустили совместный контейнерный поезд по маршруту ВМТП – ст. Купавна (Москва) – ВМТП. Он дополняет действующие регулярные железнодорожные сервисы FESCO до станций Ховрино, Силикатная и Селятино, которые являются частью интермодальной цепочки, связывающей порты Азиатско-Тихоокеанского региона с регионами России через ВМТП.

    180
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ВладивостокВладивостокский морской торговый портКитайСервисЮжная Корея 17.01.2018 Новый сервис в ВМТП
    На Владивостокский морской торговый порт начал работать сервис China – Russia Express (CRX) южнокорейской контейнерной компании Sinokor Merchant […]
    0
    Владивостокский морской торговый портКонтейнерный терминалМодернизацияПричалРеконструкция 21.03.2018 ВМТП будет принимать суда с большей осадкой
    «Владивостокский морской торговый порт» завершил модернизацию причальных стенок контейнерного терминала. Как сообщили SeaNews в компании, теперь ВМТП сможет […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    28.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 12
    28.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 12
    28.03.2018 Иракский груз AsstrA
    27.03.2018 Первый газ с Ямала в Индию
    27.03.2018 Новатэк и COSCO расширяют сотрудничество
    26.03.2018 Globaltrans удвоил прибыль
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики