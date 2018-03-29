М.Соколов об итогах и задачах на перспективу

28 марта в Доме Правительства РФ состоялась итоговая Коллегия Минтранса России. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, в заседании приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, председатель Общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин, главы субъектов РФ, руководители крупнейших транспортных организаций, ветераны отрасли.

Как отметил в своем докладе министр транспорта РФ Максим Соколов, это особая коллегия – помимо подведения итогов 2017 года она посвящена анализу результатов за шесть лет и определению задач на перспективу.

По итогам 2017 года отрасль демонстрирует динамичное развитие, отметил министр. Ее вклад в валовый внутренний продукт составляет 5,3%. Свыше 11% всех инвестиций в стране, или 1,798 трлн рублей направляется в транспортный комплекс. В 2017 году объем инвестиций вырос к уровню 2016 года на 7,1% и составил, по предварительной оценке, 1,8 трлн рублей. Это – почти 2% ВВП (1,95%).

Экспорт транспортных услуг, по предварительным данным, составил почти 16,9 млрд долларов, что на 13% превышает уровень 2016 года. Это, отметил М.Соколов, примерно половина доходов от экспорта газа.

«Итоги работы транспортного комплекса являются результатом правильно расставленных приоритетов и концентрации ресурсов на ключевых целях нашей деятельности в 2017 году», – считает министр.

Говоря о задачах, поставленных перед отраслью в Послании Президента, М.Соколов подчеркнул, что они должны найти свое отражение в новой Транспортной стратегии и отраслевых стратегиях по видам транспорта, а мероприятия по их решению должны войти в Государственные программы, а также комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры.

«Безусловный приоритет нашей деятельности – сбалансированное развитие всех видов транспорта, обеспечивающее повышение качества жизни граждан, конкурентоспособность российских товаров и услуг», – отметил министр.

«Одним из самых востребованных видов транспорта останется автомобильный транспорт, который перевозит более половины всех грузов (54,9% в 2017 году). Несмотря на положительную динамику, российские перевозчики занимают лишь 45% нашего рынка международных автомобильных перевозок (в начале 2000 года – 25%). Задачу повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков необходимо решать комплексно, при плотном взаимодействии с Союзом транспортников и отраслевыми ассоциациями», – считает М.Соколов.

«Президентом в Послании поставлена задача по увеличению экспорта всех услуг до 100 млрд долларов. У транспортной отрасли есть значительный потенциал в этом направлении. Для его реализации необходимо обеспечить конкурентоспособность наших перевозчиков на всех видах транспорта, и защиту их интересов, создать условия для роста транзитных перевозок, увеличить оказание вспомогательных и дополнительных услуг в морских портах и аэропортах. Первоочередными задачами в этом направлении должны стать внедрение электронной транспортной накладной на автомобильном транспорте и международного стандарта (стандарт e-Freight) электронного оформления и сопровождения грузовых перевозок на воздушном транспорте, а также создание интегрированной системы пропуска через государственную границу Российской Федерации».

Наряду с экспортом транспортных услуг, отметил министр, необходимо развивать экспорт образовательных услуг и услуг в сфере строительства транспортной инфраструктуры.

«Президентом поставлена задача обеспечить всю территорию России современными транспортными коммуникациями. Задача подготовки комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры должна решаться на основе следующих основных принципов».

«Первое – приоритетность формирования Единой опорной транспортной сети на основе Стратегии пространственного развития. Второе – переход на проектное управление, которое предусматривает максимальную концентрацию ресурсов на приоритетных проектах и их реализацию в строго запланированные сроки».

Первый шаг в этом направлении, по словам М.Соколова, уже сделан – принята новая редакция государственной программы «Развитие транспортной системы» до 2021 года, которая сформирована по проектному подходу.

Следующим шагом должна стать разработка государственной программы уже до 2025 года, которая будет включать новые инвестиционные проекты по комплексному развитию магистральной инфраструктуры всех видов транспорта. Внедрение методов проектного управления должно быть распространено на региональный и местный уровень.

Говоря о развитии портового комплекса, министр сообщил, что за три года (2018-2020 годы) портовые мощности увеличатся более чем на 130 млн тонн, при этом будут расти мощности морских портов Сабетта, Высоцк, Восточный, Калининград, Тамань, Мурманск.

«Комплексное развитие транспортных коридоров в направлениях «Запад – Восток» (с использованием Транссиба) и «Север – Юг» (побережье Балтийского моря — Персидский залив) обеспечит реализацию транзитного потенциала страны Российской Федерации. Еще одним ключевым проектом является развитие коридора «Европа – Западный Китай», в скорейшей реализации которого заинтересованы все вовлеченные в общий проект стороны (Россия, Китай и Казахстан). Грузопоток в акватории Северного морского пути должен к 2025 году возрасти до 80 млн тонн».

«Необходимым элементом функционирования транспортных коридоров является комплексное развитие транспортных узлов в наших морских бассейнах, – отметил министр. – Так, например, ввод Мурманского транспортного узла позволит переориентировать грузы, в первую очередь уголь, на российские порты, при этом затраты грузоотправителей сократятся в 1,5 раза по сравнению с портами Прибалтики».

«Важно отметить, что для решения поставленных Президентом задач по развитию инфраструктуры, как важнейшего драйвера экономического роста и повышения уровня жизни, инвестиции к 2024 году должны составить не менее 2,4% от ВВП, то есть увеличиться с 1,8 трлн в 2017 году до 3,3 трлн рублей в 2024 году», – подчеркнул М.Соколов.

«Технологическая революция в мире, а также риск технологического отставания, о которых говорил Президент в Послании, на транспорте диктуют необходимость ускоренного внедрения новых цифровых технологий, беспилотных транспортных средств, искусственного интеллекта. Важно отметить, что у нас уже есть хорошие заделы», – сказал министр. В качестве примера он привел работающую более четырех лет Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) и Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Уже сегодня при планировании и организации транспортных процессов генерируется значительный объем уникальных данных, так называемых «больших данных». Президентом поставлена задача – сделать нашу страну одним из мировых центров хранения, обработки, передачи и защиты таких данных, которые должны базироваться на собственных отечественных платформах. Такую цифровую платформу на транспорте мы создаем, – рассказал М.Соколов. – Пока она получила условное название «Цифровая платформа транспортного комплекса». С ее помощью бизнес и население сможет быстро и безопасно оказывать и получать транспортные услуги, оформлять документы в электронном виде, рассчитывать оптимальные маршруты».

Развитие беспилотных технологий, по словам министра, ведется в рамках проекта «Караван». Тестовый проезд отечественных беспилотных автомобилей на подъездах к Крымскому мосту запланирован в мае этого года. Совместно с коллегами из Минпромторга России и ФГУП «НАМИ» под Москвой ведется создание полигона для автомобилей с интеллектуальными системами, в том числе с повышенным уровнем автономного вождения.

Завершая доклад, М.Соколов поблагодарил коллектив транспортного комплекса страны, ветеранов отрасли, федеральные органы исполнительной и законодательной власти, общественные и отраслевые организации.

Фото: пресс-служба Минтранса