Ветер на море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Баренцевом море в западной части ветер северо-западный 15-17 м/сек, море 5 баллов, по побережью Мурмана ветер западный, северо-западный в порывах 17-22 м/сек, море 4-5 баллов,
- В Балтийском море в юго-восточной части ветер восточный, северо-восточный 18 м/сек, море 5 баллов,
- В Черное море в районе Новороссийска ветер северо-восточный 19-24 м/сек, море 2-4 балла,
- В Каспийском море в северной части ветер северо-восточный 12-17 м/сек, во второй половине дня до 20 м/сек.