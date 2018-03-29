Информационно-аналитическое агентство

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    • Ветер на море

    29.03.2018

    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Баренцевом море в западной части ветер северо-западный 15-17 м/сек, море 5 баллов, по побережью Мурмана ветер западный, северо-западный в порывах 17-22 м/сек, море 4-5 баллов,
    • В Балтийском море в юго-восточной части ветер восточный, северо-восточный 18 м/сек, море 5 баллов,
    • В Черное море в районе Новороссийска ветер северо-восточный 19-24 м/сек, море 2-4 балла,
    • В Каспийском море в северной части ветер северо-восточный 12-17 м/сек, во второй половине дня до 20 м/сек. 

     

     

     

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