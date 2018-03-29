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    • Авиагруз для Ямал СПГ

    29.03.2018

    • Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки из Нового Уренгоя в Сабетту промышленного оборудования для проекта «Ямал СПГ».

    Транспортировка была выполнена по заказу российской логистической компании «АэроТранс Карго», которая уже обеспечила авиаперевозку более 3,5 тыс. тонн грузов в интересах проекта «Ямал СПГ». Значительная часть грузов, отмечают в «Волге-Днепр», была перевезена воздушными судами Ил-76 и Ан-124.

    Нынешняя перевозка осуществлялась двумя рейсами. Насос высокого давления весом 30 тонн, а также другие грузы для газодобычи общей массой около 130 тонн, которыми оснастят строящийся завод по сжижению природного газа, перевозили на Ан-124-100 «Руслан».

    К самолету оборудование доставляли со склада «АэроТранс Карго» в Новом Уренгое и размещали в воздушном судне при помощи эстакады и бортового погрузочного комплекса. Выполнив первый рейс в Сабетту и разгрузки 70 тонн оборудования, самолет в тот же день вернулся в Новый Уренгой и на следующий день доставил оставшиеся 60 тонн груза.

    Как особо подчеркнули в авиакомпании, перевозки выполнялись в сложных условиях климатических условиях Заполярья, при температурах ниже 35 градусов по Цельсию.

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