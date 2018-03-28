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    • Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО

    28.03.2018

    • ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало аудированную консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год.

    Выручка составила 65,6 млрд рублей, что на 27,4% выше уровня прошлого года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 26,4% до 27,8 млрд рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 19,5%.

    Операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, увеличились на 9,9% до уровня 20,7 млрд рублей. 

    Показатель EBITDA вырос на 61,6% и составил 11,5 млрд рублей, что является историческим максимумом.

    Чистая прибыль выросла более чем в два раза к уровню 2016 года и составила 6,5 млрд рублей. Как отмечают в компании, это является рекордным результатом за всю историю «ТрансКонтейнера».

    «Рекордные финансовые показатели Общества отражают как благоприятную конъюнктуру российского, так и усилия ПАО «ТрансКонтейнер» по решению задач повышения конкурентоспособности и операционной эффективности, предусмотренных корпоративной стратегией. Компания отдавала приоритет наращиванию объемов доходных перевозок, повышению качества оказываемых транспортно-логистических услуг и улучшению операционной эффективности. Особое внимание уделялось совершенствованию управления парком вагонов и контейнеров, сокращению порожних пробегов и оптимизации бизнес-процессов, особенно в части терминальной деятельности», – говорится в сообщении компании.

    По состоянию на 31 декабря 2017 года активы «ТрансКонтейнера» по МСФО составили 55,7 млрд рублей, долг – 6,4 млрд рублей, чистый долг (за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) – 2,2 млрд рублей.  По сравнению со значением на 31 декабря 2016 года чистый долг сократился на 1,3 млрд рублей, или на 36,6%.

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