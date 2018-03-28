Информационно-аналитическое агентство

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    • Тамань, тыловые площадки и буфер для автотранспорта

    28.03.2018

    • С 2010 по 2017 год отмечается снижение доли наливных грузов в грузообороте группы НМТП, вызванное уменьшением объемов перевалки нефтеналивных грузов и в Новороссийске, и в Приморске. При этом в сухих грузах произошел прирост оборота 11,3 млн тонн за счет увеличения перевалки зерна – на 5,5 млн тонн, черных металлов и чугуна – на 4 млн тонн, контейнеров – на 2,1 млн тонн и угля – на 2 млн тонн. 

    Такие данные привел, выступая на выездном заседании экспертного совета по развитию ВЭД комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в Новороссийске директор по проектам и развитию НМТП Александр Халезин. 

    НМТП имеет в планах ряд проектов по дальнейшему увеличению перевалки в Новороссийске контейнеров, зерновых и генеральных грузов, а вот грузопоток угля в Новороссийске наращивать не планируется – грязные и пылящие грузы будут выводиться из порта. Планы по навалочным грузам увязаны с развитием порта Тамань – как отметил А.Халезин, НМТП давно рассматривает участие в развитии этого порта.

    В порту Новороссийск планируется реализовать ряд проектов по реконструкции и строительству терминалов для перевалки контейнеров, зерновых и генеральных грузов, а также растительного масла и нефтепродуктов с развитием тыловых площадок для приема и накопления груза.

    В части развития авто- и ж/д инфраструктуры для увеличения пропускной способности порта группа намерена развивать тыловые площадки. В частности, на приобретенной территории НВРЗ за счет группы планируется реконструкция ж/д путей. В совокупности с реконструкцией железнодорожной станции Новороссийск со строительством Парка Б, рассчитывают в порту, это полностью снимет транспортные ограничения по подвозу груза железнодорожным транспортом. 

    По оценкам группы, в целом строительство тыловой ж/д площадки даст прирост к поставкам по железной дороги примерно еще 25 млн тонн. «Если раньше по железной дороге принималось 22 млн тонн, то только по итогам 2017 года по железной дороге поступило порядка 38 млн тонн», – сказал А.Халезин. 

    Автоподходы для порта также значимы. «Южный обход», отметил А.Халезин, важный проект, но вследствие сложности в реализации и дороговизны проект может лечь на полку, поэтому чтобы как-то разгрузить ситуацию с автоподходами группа НМТП планирует создать на терминале «Мега» (прим. SeaNews: ООО «Терминал “Мега”» было зарегистрировано в Новороссийске в 2007 году, участники — ООО «Морсервис групп» и Георгий Антоньян, летом 2017 года было признано банкротом) буферную площадку для автотраспорта в ночное время, тем самым сняв нагрузку на автотранспортную сеть города.

    Город до сих пор не имеет централизованной базы координации движения автотраспорта, сказал А.Халезин. Поэтому необходимо создание единого диспетчерского центра для координации и контроля грузопотока в город. Например, на улице Портовая порой в отстое стоит большегрузный транспорт, непрофильный для порта. Имея единую базу грузоперевозчиков, считает он, можно минимизировать нагрузку на город, регулируя поток автотранспорта.

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