Столкнулись в Датских проливах

Во вторник около 4 утра произошло столкновение балкера и контейнеровоза в Датских проливах примерно между Калуннборгом и Оденсе.

По информации Береговой охраны Дании, контейнеровоз «Delphis Gdansk» длиной 178 м столкнулся с балкером «BBC Neptune» длиной 190 м.

Оба судна получили повреждения, на одном из них возник пожар, который удалось оперативно потушить. С «Delphis Gdansk» за борт ушло порядка семи контейнеров.

«Delphis Gdansk» стоит в расписании сервиса CMA CGM на Петербург и Бронку, по данным AIS, судно шло из Роттердама в Петербург, куда должно было прибыть 29 марта, а 30 марта – быть в Бронке.

«BBC Neptune» шел из Усть-Луги в Гетеборг.

Фото: Береговая охрана Дании