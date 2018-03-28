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    • Столкнулись в Датских проливах

    28.03.2018

    • Во вторник около 4 утра произошло столкновение балкера и контейнеровоза в Датских проливах примерно между Калуннборгом и Оденсе.

    По информации Береговой охраны Дании, контейнеровоз «Delphis Gdansk» длиной 178 м столкнулся с балкером «BBC Neptune» длиной 190 м.

    Оба судна получили повреждения, на одном из них возник пожар, который удалось оперативно потушить. С «Delphis Gdansk» за борт ушло порядка семи контейнеров.

    «Delphis Gdansk» стоит в расписании сервиса CMA CGM  на Петербург и Бронку, по данным AIS, судно шло из Роттердама в Петербург, куда должно было прибыть 29 марта, а 30 марта – быть в Бронке.

    «BBC Neptune» шел из Усть-Луги в Гетеборг.

    Столкнулись в Датских проливах Столкнулись в Датских проливах

    Фото: Береговая охрана Дании

     

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