СПГ-негабарит в Высоцк

Предприятия Международной транспортной группы UCL Holding – «Универсальный экспедитор», «Морской порт Санкт-Петербург» и «Северо-Западное пароходство», – в феврале-марте 2018 года реализовали уникальный совместный проект по доставке крупногабаритного оборудования для строительства терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа «Криогаз-Высоцк» в Ленинградской области.

Как сообщили SeaNews в UCLH, на первоначальном подготовительном этапе в ноябре 2017 года специалистами компании «Универсальный экспедитор» была детально проработана логистическая схема от приема иностранных судов и координации их постановки к причалу до согласования действий всех участников из числа компаний UCL Holding.

В конце февраля 2018 года в «Морской порт Санкт-Петербург» были доставлены два блока для сжижения газа весом 240 тонн и длиной более 29 м каждый, два холодильных блока весом 90 тонн и длиной более 24 м каждый, а также комплектующие к ним. Как уточнили в «Универсальном экспедиторе», отгрузка осуществлялась из порта Рас-эль-Хайма (ОАЭ), в Петербург груз прибыл на двух судах – «Tramper» и «Frisian Summer».

В порту была произведена выгрузка негабаритов на палубу плавкрана «Богатырь-4» и их переправка на специализированный причал №23, адаптированный под тяжеловесные грузы. Специально для этой операции из стальных балок была изготовлена уникальная разгрузочная платформа. После выгрузки оборудование было консолидировано для комплексного таможенного оформления.

В период с 13 по 15 марта на территории «Морского порта» с помощью плавкрана «Богатырь-4» и портовых кранов прошла погрузка первой партии груза (одного блока и вспомогательного оборудования) на сухогруз «Оникс» Северо-Западного пароходства. Сотрудниками дочерней компании пароходства – «Волго-Балтик Логистик» – была составлена предварительная схема размещения груза в трюме и на палубе теплохода для оценки количества необходимых рейсов. Схема крепления и раскрепления груза на понтоне плавкрана, размещения его в трюме и на люковых крышках «Оникса» прошла согласование с Российским морским регистром судоходства.

16 марта в Высоцк была доставлена первая партия, после чего сухогруз вернулся в «Морской порт» за второй, которую доставил по назначению 22 марта.

Проект, отмечают в UCLH, был реализован в сжатые сроки в сложных условиях зимней навигации.

Напомним, проект СПГ-терминала «Криогаз-Высоцк» предполагает строительство на территории порта Высоцк терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа на 660 тыс. тонн в год и отвода от магистрального газопровода Ленинград – Выборг – госграница. 51% в проекте с лета прошлого года принадлежит «Новатэку», 48,9% – Газпромбанку. Сроки реализации, которые были заявлены ранее, – 2018 год.