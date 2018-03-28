Информационно-аналитическое агентство

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    • Продуктовый импорт

    28.03.2018

    • По итогам первого месяца 2018 года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ увеличился. По отношению к аналогичному месяцу прошлого года объемы выросли на 20% до 33,1 тыс. тонн. 

    В то же время снизились поставки на российский рынок изделий и консервов из мяса – на 22,5%, составив всего 900 тонн.

    Также свежего и мороженого мяса птицы за январь импортировали на 5,5% меньше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы составил 14,6 тыс. тонн. 
    Импорт рыбы, наоборот, вырос по сравнению с тем же месяцем 2017 года на 25,7% до 39,3 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного месяца существенно снизились по сравнению с уровнем января 2017 года на 41,6%, составив 12,7 тыс. тонн. 
    Сливочного масла было импортировано 5,9 тыс. тонн, что на 30% меньше, чем в январе 2017 года. Импорт творога и сыра в январе этого года составил 16,7 тыс. тонн

    Вырос импорт растительного масла. По итогам января 2018 года объем ввезенного растительного масла увеличился по отношению к показателю прошлого года на 28,1% — до 900 тонн. Отметим, что пальмового масла в Россию ввезли 72,7 тыс. тонн.

    Импорт цитрусовых за первый месяц года относительно января прошлого года снизился на 2%, их объем составил 193,3 тыс. тонн. Яблок в Россию было ввезено 83,9 тыс. тонн, бананов – 141,6 тыс. тонн.

    Поставки сахара-сырца по итогам января упали на 8,9%, составив всего 400 тонн. Объем импорта белого сахара, напротив, вырос значительно — на 32% до 25,7 тыс. тонн.

    Поставки кофе и чая на российский рынок в отчетном месяце 2018 года увеличились на 12,8% (до 15,9 тыс. тонн) и на 19,3% (до 12,3 тыс. тонн) соответственно.

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