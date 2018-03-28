Информационно-аналитическое агентство

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    • Почти 800 млн тонн

    28.03.2018

    • Грузооборот морских портов России за 2017 год приблизился к 800 млн тонн, рост по отношению к уровню 2016 года составил почти 9%, сообщил, выступая на итоговой Коллеги Росморречфлота заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский.

    Всего было обработано 786,4 млн тонн, на 8,9% больше, чем годом ранее.

    Российские порты обеспечили перевалку 93,8% внешнеторговых грузов, через порты Балтии и Украины прошло 6,2% (в 2016 году соотношение было 93,2% и 6,8% соответственно).

    Объем перевозок грузов морским транспортом под российским флагом составил 24,57 млн тонн, что примерно соответствует уровню прошлого года (в 2016 году этот показатель составлял 24,62 млн тонн).

    Морским транспортом было перевезено 11,7 млн пассажиров (из них более половины – 6,16 млн человек – было перевезено через Керченскую паромную переправу).

    Как особо отметил В.Олерский, впервые за последние пять лет получила положительную динамику деятельность внутреннего водного транспорта.

    Объем перевозок вырос на 0,5% и составил 118,6 млн тонн. В полном объеме осуществлен «северный завоз» – его объем более 17 млн тонн грузов. Объем погрузочно-разгрузочных работ на внутреннем водном транспорте составил 138,2 млн тонн (-0,4% к показателю 2016 года).

    Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом составили 12,7 млн человек (в 2016 году было 13,5 млн)

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