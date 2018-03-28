Плюс 28 млн тонн в 2018 году

В 2018 году стоит задача увеличить мощности морских портов России на 28 млн тонн, сообщил, выступая на итоговой Коллеги Росморречфлота заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский.

Достигнуть этого планируется за счет ввода в эксплуатацию второй очереди морского порта Сабетта, которая даст дополнительные 6 млн тонн, реконструкции объектов второго грузового района порта Мурманск (+2 млн тонн), а также развития портовых мощностей в Азово-Черноморском (Новороссийск, Азов, Тамань, в сумме +6,5 млн тонн) и Балтийском (+3,5 млн тонн) бассейнах.

В период с 2001 года по 2017 год, напомнил В.Олерский, мощность российских морских портов увеличилась более чем в три раза – с 300 до 1 025 млн тонн.

Реализация ряда инвестиционных проектов в 2017 году, отметил он, обеспечила прирост портовых мощностей в размере 22 млн тонн, в том числе за счет ввода в эксплуатацию объектов первого этапа в порту Сабетта (+6 млн тонн), а также реконструкции и ввода мощностей в портах Балтийского (+11,4 млн тонн) и Азово-Черноморского (+2,7 млн тонн) бассейнов. На реализацию инвестиционных проектов развития морской портовой инфраструктуры в 2017 году из федерального бюджета было направлено около 22 млрд рублей.

В ближайшие годы с привлечением средств федерального бюджета планируется реализовать только три инвестиционных проекта – строительство угольного терминала в бухте Мучке Хабаровского края, терминала для обслуживания круизных и грузопассажирских судов в Пионерском и комплекса береговой инфраструктуры в Геленджике.

Отдельно замминистра остановился на вопросах финансирования портовых проектов. По его словам, планируемое расширение использования механизмов государственно-частного партнерства приведет к тому, что примерное соотношение государственных и частных средств изменится с 1/8 (один рубль государственных на 8 рублей частных) на 1/50 (1 рубль государственных на 50 рублей частных).

Одной из форм государственно-частного партнерства, реализуемой «Росморпортом», является применение инвестиционно-подрядной модели, которая предусматривает, что подрядчик одновременно является также и инвестором в объекты федеральной собственности. При этом понесенные этим подрядчиком затраты впоследствии компенсируются «Росморпортом» в рассрочку после ввода объектов в эксплуатацию за счет дополнительных доходов от портовых сборов.

В 2017 году, напомнил замминистра, началось строительство терминала для обслуживания круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский. Государственный контракт на строительство впервые был заключен с особыми условиями, установленными Правительством и предусматривающими обязательства инвестора по созданию объектов в рамках проекта за счет собственных средств.

В связи с ограниченным бюджетным финансированием мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры морских портов становится востребованным механизм концессионных соглашений, отметил В.Олерский.

В ноябре 2017 года, рассказал он, в Правительство было направлено предложение по заключению концессионного соглашения по строительству угольного терминала на Западном берегу Кольского залива в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». В настоящее время Росморречфлотом как уполномоченным органом проводятся переговоры с инициатором по проекту концессионного соглашения.

В марте 2018 года в Правительство направлена частная концессионная инициатива в отношении объектов транспортного узла Восточный – Находка. «Внедрению механизма концессии и, как следствие, увеличению притока внебюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию объектов федеральной собственности способствуют вступившие в силу в ноябре 2017 года изменения Федерального закона «О морских портах», предусматривающие возможность создания таких объектов за счет средств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на условиях и в порядке, определенных законодательством о концессионных соглашениях», – отметил замминистра.

«Дополнительным источником инвестиций в портовую инфраструктуру станет введенный в соответствии с указанными изменениями в Федеральный закон «О морских портах» портовый инвестиционный сбор. Инвестиционный сбор представляет собой обязательный целевой сбор на обновление инфраструктуры морских портов, который будет взиматься исключительно с судов заграничного плавания. Следует отметить, что несмотря на ежегодный рост портовых мощностей уже сегодня наблюдается дефицит конкурентноспособных специализированных терминалов по перевалке навалочных (уголь, руда, минеральные удобрения) и зерновых грузов».

«В целях сбалансированного развития портовых мощностей, в том числе для покрытия сложившегося дефицита портовых мощностей по указанным видам грузов, Росморречфлотом разработана и Правительством утверждена актуальная дорожная карта развития портов Азово-Черноморского бассейна и подходов к ним до 2020 года с возможностью продления до 2030 года. В марте 2018 года утверждены аналогичные дорожные карты по портам Северо-Запада и Дальнего Востока. Данные документы определяют основные направления развития портов Российской Федерации, синхронизированные с планами по развитию автодорожной и железнодорожной инфраструктуры на подходах к ним. Дефицит мощностей по перевалке отдельных видов грузов заставил вернуться к необходимости утверждения Правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах. Указанные Правила приняты Правительством в октябре 2017 года», – рассказал В.Олерский.