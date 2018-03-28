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    • Иракский груз AsstrA

    28.03.2018

    • AsstrA поделилась опытом организации тестовых поставок моторных масел в Ирак для российской нефтяной компании.

    В рамках проекта AsstrA обесечивала транспортно-экспедиционные услуги. Как рассказали SeaNews в компании, за две недели из России в Ирак транзитом через Турцию были перевезены моторные масла общим весом 40 тонн. Стоимость груза составила порядка 200 тыс. долларов.

    По словам Евгении Сериковой, заместителя директора по продажам группы компаний AsstrA, главная сложность заключалась прежде всего в самом маршруте, так как Ирак – страна, в которой ведутся военные действия, поэтому на этом направлении существует дефицит в поставщиках.

    Специалисты AsstrA проработали и представили грузовладельцу три маршрута доставки груза с разными странами транзита – Турцией, Грузией и Азербайджаном.

    «Каждый из предложенных вариантов мы оценивали по нескольким критериям – стоимости, транзитному времени, а также с точки зрения возможных рисков. Кроме того, основным требованием заказчика был запрет на перегруз в ходе перевозки, обусловленный опасением повредить товар. Поэтому мы также анализировали количество точек перегруза и необходимость смены транспортного средства, – рассказала Е.Серикова. – Оптимальным вариантом стал прямой транзит через Турцию, так как в данном случае была только одна контрольная точка с возможными рисками задержки доставки – паром в Новороссийске».

    AsstrA предложила транспортировку стандартными автомобилями. Таким образом была обеспечена прямая поставка, при этом транспортные средства перевозились на пароме. «Операционная работа осуществлялась нашим проверенным турецким партнером, курировал проект представитель AsstrA в Стамбуле», – пояснила Евгения Серикова.

    В 2017 году выручка AsstrA от реализации проектов по транспортировке нефтехимической продукции выросла на 45% по сравнению с показателем 2016 года и составила 2,5 млн евро. Выручка от перевозок по маршрутам, в которых задействована Россия, составила 1,9 млн евро. Более 650 тыс. евро в этом объеме приходится на экспортные перевозки, 1,1 млн евро – на импортные и 176 тыс. евро – на внутрироссийские перевозки.

    Самое большое количество экспортных отправок из России пришлось на Турцию (44), Латвию (10), а также Украину (9). Больше всего выручки компания получила на маршрутах Россия – Таджикистан (492 тыс. евро), Россия – Турция (96 тыс. евро) и Россия – Азербайджан (18 тыс. евро).

    Импорт нефтехимической продукции осуществлялся в основном из Бельгии (161 перевозка), Финляндии (153) и Польши (43). Эти же страны стали лидерами по выручке, которая составила 406 тыс. евро, 279 тыс. и 153 тыс. соответственно.

    В 2018 году AsstrA планирует увеличить долю отправок нефтехимической продукции в общем обороте компании с 2,2% до 3%, в том числе за счет наращивания объемов в Ираке.

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