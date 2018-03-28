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    • Грузы на СМП

    28.03.2018

    • По итогам навигации 2017 года объем перевозки грузов в акватории Северного морского пути увеличился в 1,3 раза и составил 9,9 млн тонн. Такие данные привел, выступая на итоговой Коллеги Росморречфлота, заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский.

    Порядка 194,4 тыс. тонн в этом объеме составили транзитные грузы (в 2016 году их было 214,5 тыс. тонн). По экспертным оценкам, к 2025 году грузопоток достигнет 70-80 млн тонн.

    В акватории Северного морского пути, напомнил замминистра, действует разрешительный порядок плавания судов. В 2017 году выдано 662 разрешения на плавание по акватории СМП (в 2016 году их было 718), из них судам под иностранным флагом выдано 107 разрешений (в 2016 году – 144). 

    Задачами на 2018 год являются реорганизация ФГУП «Гидрографическое предприятие» и создание объединенного ФГБУ «Администрация Северного морского пути», способного решать весь спектр задач по обеспечению безопасности мореплавания в акватории Северного морского пути.

    В 2019 году, сказал замминистра, на смену ледоколу «Ермак» войдет в строй многофункциональный линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» мощностью 25 МВт.

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