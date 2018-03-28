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    • Баланс флагов

    28.03.2018

    • На конец 2017 года в российских морских реестрах было зарегистрировано 7783 судна, из них 1141 судно – в Российском международном реестре. Суммарный дедвейт флота, зарегистрированного под российским флагом, составляет более 10 млн, из них половина – в международном реестре. Такие данные привел, выступая на итоговой Коллеги Росморречфлота, заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский.

    В ретроспективе пятилетнего периода (с 2013 по 2017 год) наблюдается стабильное увеличение количества судов в Российском морском международном реестре, отметил он. В 2017 году в реестрах под флагом РФ было вновь зарегистрировано 580 судов, из них 200 судов – в международном реестре. Также за последние пять лет наблюдается незначительный рост количества судов обеспечивающего и обслуживающего флота.

    «К сожалению, – сказал В.Олерский, – необходимо отметить, что крупнотоннажный флот, контролируемый российскими компаниями, зарегистрирован под иностранными флагами. Так, 248 судов под иностранными флагами, контролируемые российскими компаниями, насчитывают примерно 14 млн тонн дедвейта, что превышает весь совокупный флот под российским флагом».

    Фото: Росморречфлот

     

     

     

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