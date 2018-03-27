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    • Экспертный совет Госдумы по ВЭД в Новороссийске

    27.03.2018

    • Вчера в Новороссийске прошло выездное заседание экспертного совета по развитию ВЭД комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

    Это второе совещание, проводимое экспертным советом – первое прошло в Санкт-Петербурге (в порту Бронка), следующее заседание по плану пройдет на Дальнем Востоке. 

    С приветственным словом к участникам заседания обратился депутат Государственной Думы РФ VII созыва, председатель экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности Андрей Ветлужский. 

    «Цель любого экспертного совета – это дать рекомендации, – отметил А.Ветлужский в начале своего выступления. – Первое, по нормативному обеспечению и корректировке тех или иных законов Государственной Думы дать предложения для комитета и для других депутатов Госдумы – возможно, комитету по транспорту, комитету по бюджету и т.д.». 

    «Второе – в рамках, имеющихся у парламента полномочий контроля, экспертный совет может внести предложения в любые государственные программы, например, железнодорожного, автомобильного, морского транспорт, требующие дополнительных рассмотрений с точки зрения региона (например, Новороссийска)».

    «Третье – это дать предложения для уже новых экспертных советов для глубокой проработки тех или иных направлений. В частности, сегодня, например, шел разговор об углублении каналов для прохождения судов большего водоизмещения – и это предложения уже для комитета по транспорту».

    Также экспертный совет решает частные вопросы, касающихся внешнеэкономической деятельности. «Все предложения, проекты решения можно направлять на мой электронный адрес», – такой просьбой закончил свое приветствие А.Ветлужский.

    Экспертный совет Госдумы по ВЭД в Новороссийске

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