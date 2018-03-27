Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • По книжкам МДП

    27.03.2018

    • С 14 апреля ввозить товары в Россию с использованием книжек международных дорожных перевозок (МДП) можно будет через три дополнительных многосторонних автомобильных пункта пропуска: Брусничное (Ленинградская область), Нехотеевка (Белгородская область), Троебортное (Брянская область). Соответствующий приказ издало Министерство финансов Российской Федерации, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Таким образом Россия первой начала реализовывать «дорожную карту» по устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2018-2019 годы.

    Принятая мера позволит предпринимателям существенно снизить свои трудовые и материальные затраты и в целом улучшить логистику перевозки грузов. Особенно чувствительным был вопрос для казахстанских и кыргызстанских международных перевозчиков.

    В октябре 2017 года невозможность провозить грузы через эти пункты пропуска Евразийский межправительственный совет признал ограничением и включил в «дорожную карту».

    Решение Российской Федерации свидетельствует о желании укрепить транзитный потенциал ЕАЭС в международном транзитном грузообороте и подтверждает заданные ею в рамках действующего председательства в органах ЕАЭС ориентиры на устранение препятствий, которые мешают формированию единого экономического пространства.

    110
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017ГрузооборотРЖДРоссия 09.01.2018 Грузы РЖД
    Итоги 2017 года
    0
    ЕАЭСТаможенные процедуры 26.01.2018 Новые полномочия ЕЭК
    Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 23 января приняла ряд решений в области таможенного администрирования, технического регулирования, торговой политики […]
    0
    ЕАЭСКитайТаможенные процедурыТаможенный кодекс 17.01.2018 Теперь через Интернет
    Таможенные операции для стран ЕАЭС
    0
    ЕАЭСТаможенные процедуры 08.02.2018 По запросу за 5 минут
    Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила порядок подтверждения таможенными органами государств ЕАЭС фактического вывоза товаров с таможенной территории […]
    0
    2017АвиаперевозкиАвтоперевозкиГрузооборотМорские перевозкиРечные перевозкиРоссия 08.02.2018 Грузооборот российского транспорта
    Итоги 2017 года
    0
    Всемирный банкВЭДЕАЭСРейтингРоссияТаможенные процедуры 19.03.2018 100-е место в рейтинге Doing Business
    Всемирного банка
    0
    ЕАЭСЖ/д инфраструктураЖелезная дорога 08.02.2018 Об изменении в решении Комиссии Таможенного Союза
    Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в решение Комиссии Таможенного союза № 710 от 15 июля 2011 […]
    0
    ДанияРоссияСотрудничествоТранспортный сектор 08.02.2018 Межправительственный Российско-Датский совет
    Экономического сотрудничества
    0
    2017Волжское пароходствоРоссия 26.01.2018 Итоги работы Волжского пароходства
    В 2017 году
    0
    ДокументыЕАЭСТаможенная декларация 23.03.2018 Производители ЕАЭС гарантируют безопасность продукции
    На днях члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняли Порядок регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о […]
    0
    ЗерноРоссияТехнологииТурция 24.01.2018 Первый фрахт судна за криптовалюту
    В декабре прошлого года состоялась первая сделка по фрахтованию судна, оплаченная криптовалютой, сообщает Bloomberg Technology. Биткоинами была оплачена […]
    0
    ЕАЭСТаможенные платежиЯмал СПГ 19.02.2018 Таможенные льготы для «Ямал СПГ»
    Решение освободить от ввозных таможенных пошлин ряд товаров, ввозимых в Россию для реализации проекта «Ямал СПГ», было принято […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    27.03.2018 Первый газ с Ямала в Индию
    27.03.2018 Новатэк и COSCO расширяют сотрудничество
    26.03.2018 Globaltrans удвоил прибыль
    23.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11
    23.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 11
    22.03.2018 Весна идет — зерну дорогу
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики