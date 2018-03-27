По книжкам МДП

С 14 апреля ввозить товары в Россию с использованием книжек международных дорожных перевозок (МДП) можно будет через три дополнительных многосторонних автомобильных пункта пропуска: Брусничное (Ленинградская область), Нехотеевка (Белгородская область), Троебортное (Брянская область). Соответствующий приказ издало Министерство финансов Российской Федерации, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Таким образом Россия первой начала реализовывать «дорожную карту» по устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2018-2019 годы.

Принятая мера позволит предпринимателям существенно снизить свои трудовые и материальные затраты и в целом улучшить логистику перевозки грузов. Особенно чувствительным был вопрос для казахстанских и кыргызстанских международных перевозчиков.

В октябре 2017 года невозможность провозить грузы через эти пункты пропуска Евразийский межправительственный совет признал ограничением и включил в «дорожную карту».

Решение Российской Федерации свидетельствует о желании укрепить транзитный потенциал ЕАЭС в международном транзитном грузообороте и подтверждает заданные ею в рамках действующего председательства в органах ЕАЭС ориентиры на устранение препятствий, которые мешают формированию единого экономического пространства.