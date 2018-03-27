Первый газ с Ямала в Индию

Novatek Gas&Power Asia Pte. Ltd., дочерняя компания ПАО «Новатэк», поставила на рынок Индии первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенную на проекте «Ямал СПГ».

В настоящее время «Ямал СПГ» продает СПГ по спотовым контрактам – всего компания намерена отгрузить по спотовым контрактам порядка 14 партий СПГ, с апреля должны начаться продажи по долгосрочным контрактам. По плану в 2018 году должны быть отгружены 72-75 партий.

Как отметил первый заместитель председателя правления «Новатэка» Лев Феодосьев, расширение географии поставок и рост присутствия на ключевых рынках стран Азии является одним из основных приоритетов, заложенных в стратегию развития компании до 2030 года.

Напомним, завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год5 декабря 2017 года. Загрузка первого танкера состоялась 8 декабря. Запуск второй очереди запланирован на 2018 год, третьей – на 2019 год.