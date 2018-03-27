Новатэк и COSCO расширяют сотрудничество

Сегодня в рамках встречи в Шанхае председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон и председатель Совета директоров China COSCO Shipping Corporation Limited Сюй Лижун обсудили успешное сотрудничество в рамках проекта «Ямал СПГ» и договорились расширить масштаб и уровень взаимодействия, особенно в части диалога о сотрудничестве в сфере транспортировки в арктических условиях, сообщил «Новатэк».

Напомним, COSCO Shipping совместно с MOL строят для арктического проекта Новатэк СПГ-танкера ледового класса Arc 7. Первый СПГ-танкер, который получил название «Владимир Русанов», уже построен. Ранее «Новатэк» сообщал, что уже в марте этого года «Владимир Русанов» начнет совершать регулярные рейсы с грузами сжиженного газа.

В период до 2020 году консорциум MOL и COSCO поставит для «Ямал СПГ» еще четыре танкера – это будут конвенциональные газовозы. Они будут задействованы на доставке сжиженного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с Камчатского перегрузочного терминала.

Расширение деятельности и взаимодействия, возможно, касается привлечения флота COSCO Shipping Corporation для поставок с «Ямал СПГ». Еще в прошлом году COSCO Shipping Corporation объявила, что получит долю в виде пакета акций в дочерней структуре Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL), владеющей четырьмя СПГ-танкерами, которые будут транспортировать сжиженный природный газ в рамках «Ямал-СПГ».

В настоящее время флот, допущенный до работы с «Ямал СПГ», состоит из четырех судов – это головной танкер серии «Кристоф де Маржери» (принадлежит «Совкомфлоту»), «Борис Вилькицкий» и «Федор Литке» (оба принадлежат греческой Dynagas) и «Эдуард Толль» (принадлежит канадской Teekay).

Отметим, что поставки сжиженного газа с «Ямал СПГ» будут только расти, с апреля этого года начнутся отгрузки по долгосрочным контрактам.