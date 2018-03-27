Немцы в Мууге

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) объявила о покупке крупнейшего эстонского терминального оператора Transiidikeskuse. Соответствующий контракт был подписан 26 марта, говорится в официальном сообщении HHLA.

Новая дочерняя компания будет передана HHLA International. Сделка, отмечают в компании, сделает HHLA лидером контейнерного рынка в порту Мууга.

Пропускная способность контейнерного терминала Transiidikeskuse AS в настоящее время составляет 300 тыс. TEU и может быть увеличена до 800 тыс. TEU. HHLA планирует интегрировать терминал в свою сеть и развивать его возможности.

Закрытие сделки зависит от выполнения ряда условий и ожидается во втором квартале этого года. Наблюдательный совет HHLA уже одобрил сделку.

Анатолий Канаев, учредитель и владелец Transiidikeskuse AS, будет входить в состав Наблюдательного совета Transiidikeskuse.