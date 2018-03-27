Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Немцы в Мууге

    27.03.2018

    • Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) объявила о покупке крупнейшего эстонского терминального оператора Transiidikeskuse. Соответствующий контракт был подписан 26 марта, говорится в официальном сообщении HHLA.

    Новая дочерняя компания будет передана HHLA International. Сделка, отмечают в компании, сделает HHLA лидером контейнерного рынка в порту Мууга.

    Пропускная способность контейнерного терминала Transiidikeskuse AS в настоящее время составляет 300 тыс. TEU и может быть увеличена до 800 тыс. TEU. HHLA планирует интегрировать терминал в свою сеть и развивать его возможности.

    Закрытие сделки зависит от выполнения ряда условий и ожидается во втором квартале этого года. Наблюдательный совет HHLA уже одобрил сделку.

    Анатолий Канаев, учредитель и владелец Transiidikeskuse AS, будет входить в состав Наблюдательного совета Transiidikeskuse.

    116
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Hyundai Merchant MarineСделкаСуд 16.01.2018 HMM подала в суд
    На бывших руководителей и акционера
    0
    ИндияКонтейнерный терминалКонцессия 20.02.2018 Самый большой контейнерный терминал в Индии
    В Мумбае в порту Нава-Шева (JNPort) по завершении первого этапа строительства открылся самый большой в Индии контейнерный терминал […]
    0
    DP WorldАрбитражКонтейнерный терминалСуд 26.02.2018 Джибути против DP World
    Правительство африканского государства Джибути установило незаконный контроль над контейнерным терминалом Doraleh Container Terminal S.A., которым управляет принадлежащая Dubai […]
    0
    STXИталияСделкаФранция 05.02.2018 Fincantieri купила 50% в STX France
    Франция в лице Agence des Participations de l’Etat (APE) продала итальянской судостроительной верфи Fincantieri долю 50% в уставном […]
    0
    MSCКонтейнерный терминалназначение 13.02.2018 Назначение в «дочке» MSC
    Новый CEO Terminal Investment Limited
    0
    WartsilaСделкаТехнологии 19.03.2018 Wärtsilä покупает Transas
    Группа Wärtsilä объявила о приобретении Transas. Стоимость сделки оценивается в 210 млн евро. Сделку планируется закрыть во втором […]
    0
    HHLAГрузия 06.03.2018 HHLA в Грузии
    Polzug Intermodal в Грузии перешел в собственность дочерней структуры HHLA и теперь будет работать под названием HHLA Project […]
    0
    2017HHLAКонтейнерооборотФинансы 13.02.2018 Предварительные итоги HHLA
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала предварительные неаудированные финансовые показатели за 2017 год. Выручка по группе увеличилась […]
    0
    COSCOБельгияЗебрюггеКитайКонтейнерный терминалКонцессия 23.01.2018 COSCO Shipping Ports подписал концессию
    На управление контейнерным терминалом в порту Зебрюгге
    0
    Maersk OilTotalСделка 13.03.2018 Total купил Maersk Oil
    Total закрыл сделку по приобретению Maersk Oil, стоимость которой составила 7,45 млрд долларов. По условиям сделки Maersk получит […]
    0
    Владивостокский морской торговый портКонтейнерный терминалМодернизацияПричалРеконструкция 21.03.2018 ВМТП будет принимать суда с большей осадкой
    «Владивостокский морской торговый порт» завершил модернизацию причальных стенок контейнерного терминала. Как сообщили SeaNews в компании, теперь ВМТП сможет […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    27.03.2018 Первый газ с Ямала в Индию
    27.03.2018 Новатэк и COSCO расширяют сотрудничество
    26.03.2018 Globaltrans удвоил прибыль
    23.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11
    23.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 11
    22.03.2018 Весна идет — зерну дорогу
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики