Итоговая Коллегия Росморречфлота

27 марта министр транспорта РФ Максим Соколов провел итоговое расширенное заседание Коллегии Росморречфлота и Общественного совета при Росморречфлоте. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, в заседании приняли участие заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, депутат Государственной Думы, председатель Общественного совета при Росморречфлоте Артур Чилингаров, руководители и капитаны морских портов, представители учебных заведений отрасли.

В приветственном слове М.Соколов отметил, что ключевыми целями работы отрасли морского и речного транспорта являются обеспечение безопасности судоходства и надежности перевозок, реализация стратегически важных для страны инфраструктурных проектов, обновление аварийно-спасательного, ледокольного и обслуживающего флота. Министр подчеркнул, что в рамках стратегических задач, которые включаются в повестку работы Правительства на ближайшие годы, водному транспорту, его состоянию и перспективам развития было уделено особое внимание в послании президента России Федеральному Собранию, а также в его выступлении на Съезде транспортников России.

По итогам 2017 года грузооборот морских портов России увеличился почти на 9% по сравнению с 2016 годом. «В прошлом году совокупная мощность портов России преодолела отметку в 1 млрд тонн. Одной из важнейших целей является создание новых мощностей морских портов, в том числе в Мурманске и Тамани, с применением механизмов ГЧП, что позволит переориентировать на них дополнительные грузы, перерабатываемые в настоящее время в зарубежных портах», – сказал глава Минтранса. В этой связи важным направлением является увеличение пропускной способности железнодорожных и автомобильных подходов к морским портам.

Одной из стратегически важнейших задач является развитие Арктической зоны России и Северного морского пути. Как напомнил Министр, объем перевозок по СМП в навигацию 2017 года оставил порядка 10 млн тонн, что является абсолютным рекордом. Необходимо активизировать работу по навигационно-гидрографическому и аварийно-спасательному обеспечению в акватории Севморпути, завершить строительство ледокола мощностью 25 Мвт, расширить полномочия Администрации СМП. «Севморпуть должен стать глобальной, конкурентной транспортной артерией, благодаря которой будут развиваться территории Арктической зоны России», – подчеркнул М.Соколов.

В навигацию 2017 года с учетом принятых в 2016 году на Президиуме Госсовета РФ важных системных решений по развитию внутреннего водного транспорта выполнялись мероприятия по восстановлению и улучшению параметров внутренних водных путей, на что было дополнительно выделено 4,5 млрд рублей.

В ходе выступления М.Соколов затронул вопросы разработки межотраслевого транспортного баланса, завершения проектирования Багаевского и Нижегородского гидроузлов, повышения комплексной безопасности на водном транспорте, а также подготовке и повышению квалификации специалистов в отрасли. «Перед отраслью стоят серьезные вызовы технологического и экономического характера. 2017 год, как и любой другой, стал непростым для транспортного комплекса. Но, в целом, отрасль справилась с поставленными задачами», – подытожил министр.

М.Соколов вручил ведомственные награды наиболее отличившимся работникам отрасли.

В. Олерский выступил с основным докладом об итогах работы отрасли в 2017 году и планах на ближайшую перспективу, озвучив информацию о производственных показателях работы морского и внутреннего водного транспорта, состоянии флота, развитии внутренних водных путей, обеспечении комплексной безопасности на объектах транспорта, развитии отраслевого образования и других направлениях деятельности Росморречфлота.

Фото: пресс-служба Минтранса