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    • Законопроект о рублевых тарифах

    27.03.2018

    • Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О морских портах в Российской Федерации” и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления цен за услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в рублях)».

    По сообщению пресс-службы Росморречфлота, законопроект, одобренный на заседании 22 марта, направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах РФ, в иностранной валюте или условных единицах, что в связи с негативными изменениями курса национальной валюты приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц.

    Документ дополняет статью 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» положением, в соответствии с которым цены, тарифы, расценки, ставки и т.п. на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях.

    Одновременно законопроектом вводится требование о том, что установление цен, тарифов, расценок, ставок и т.п. в иностранной валюте или условных денежных единицах при осуществлении расчетов за услуги в морском порту Российской Федерации допускается только в случаях, определенных федеральным законом.

    Как отмечается в пояснительных материалах, принятие законопроекта позволит снизить издержки российских юридических лиц, связанные с транспортировкой грузов морским транспортом.

    Правительство постановило внести законопроект в Государственную Думу в установленном порядке.

    Распоряжение Правительства

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