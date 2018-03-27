«Евгений Примаков» прибыл на Сахалин

Многофункциональное ледокольное судно обеспечения «Евгений Примаков» прибыло на Сахалин.

Как сообщает Sakhalin Energy, торжественная церемония, посвященная началу работы судна на проекте «Сахалин-2», прошла в Западном морском порту Холмска.

Встречали «Евгения Примакова» CEO Sakhalin Energy Роман Дашков и генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк.

Напомним, церемония имянаречения судна прошла в порту приписки Санкт-Петербурге, откуда на Сахалин «Евгений Примаков» вышел 5 февраля.

«Евгений Примаков» – четвертый в серии из четырех судов снабжения и обеспечения, построенных по заказу «Совкомфлота» на верфи Arctech Helsinki для работы в рамках проекта «Сахалин-2».

Первое судно, «Геннадий Невельской», пришло в Холмск в апреле прошлого года, в августе и декабре к работе приступили «Степан Макаров» и «Федор Ушаков»

Фото: Sakhalin Energy