Город и порт в одной связке

В своем выступлении на выездном заседании экспертного совета по развитию ВЭД комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в Новороссийске первый заместитель главы муниципального образования г. Новороссийска Светлана Калинина затронула тему дальнейшего развития и увеличения грузопотока через порт Новороссийск.

Объем перевалки грузов операторами морских терминалов порта Новороссийск увеличился до 147,4 млн тонн, и это далеко не предел, отметила С.Калинина. Так, в порту Новороссийск планируется реализовать ряд проектов по строительству терминалов – контейнерного, зернового, генеральных грузов, растительного масла, а также площадок для накопления грузов. По некоторым оценкам, в ближайшие 3-5 лет объем перевалки через Новороссийск увеличится на 12-15 млн. тонн.

Однако существует немало факторов, ограничивающих развитие порта. Один из таких факторов является низкая пропускная способность подходов ж/д и автотранспортной инфраструктуры. При повышении грузооборота порта Новороссийск значительная часть нагрузки ложится на городскую инфраструктуру.

Существующая сегодня транспортная сеть не обеспечивает возросшие объемы потока, но, подчеркнула С.Калинина, понимая значение Новороссийска порта не только федерального, но даже и мирового значения, предпринимаются все возможные меры для снижения нагрузки на транспортную сеть. Внесены изменения в федеральный план развития города с учетом строительства автомобильной дороги «Южный обход», которая спроектирована таким образом, чтобы направить часть транспортного потока минуя центр города.

По проекту «Южный обход» будет иметь протяженность 26 км, занимать площадь 81 га, расчетная скорость на автодороги будет составлять 70 км/час, покрытие предусмотрено капитальное – асфальтобетонное.

Реализация проекта «Южный обход» позволит снизить плотность движения в городской черте. Дорога будет иметь транспортную связь с побережьем, жилыми спальными районами города. «Южный обход» соединит южную и западную части города. На территории проектирования будущей обходной дороги находится часть асфальтированной и неасфальтированной дороги, которые связывают между собой жилую застройку, капитальные строения, лесной фонд, поэтому проект сложный, и реализация его потребует максимально минимизировать потери для населения, отметила С.Калинина.