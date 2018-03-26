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    • Globaltrans удвоил прибыль

    26.03.2018

    • Globaltrans Investment опубликовал финансовые показатели по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год.

    Как сообщили SeaNews в компании, выручка увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составила 78,1 млрд рублей. Скорректированная выручка выросла на 18% до 52,1 млрд рублей.

    Совокупные операционные денежные затраты сократились на 1%. Операционная прибыль составила 20,2 млрд рублей – на 86% больше, чем по итогам 2016 года.

    Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 46% до 25,8 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос на 92% до 17 млрд рублей.

    Прибыль за год составила 13,8 млрд рублей – на 126% выше, чем годом ранее.

    Уровень долговой нагрузки сократился: соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA составило 0,4 против 0,7 на конец 2016 года. Чистый долг снизился на 1% до 11,4 млрд рублей.

    Совет директоров рекомендовал выплату годовых дивидендов в сумме 4,2 млрд рублей или 23,25 рубля на обыкновенную акцию/глобальную депозитарную расписку, что составляет 50% от свободного денежного потока, приходящегося на акционеров, за второе полугодие 2017 года.

    Для поддержания эффективной структуры капитала Совет директоров также предложил выплату специальных дивидендов на сумму 3,9 млрд руб. или 21,60 рубля на обыкновенную акцию/ГДР.

    Рекомендованная общая выплата акционерам, таким образом, составляет 8 млрд рублей или 44,85 рубля на акцию/ГДР. Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен акционерами на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 23 апреля 2018 года.

    Грузооборот и объем перевозок группы остались относительно стабильными по сравнению с 2016 годом, отмечают в Globaltrans.

    Рост объемов произошел в приоритетных для компании сегментах навалочных грузов – металлургических (+6%) и угля (+4%). Объемы в сегменте нефтепродуктов и нефти сократились на 3% по сравнению с прошлым годом из-за снижения на 13% среднего количества цистерн в оперировании.

    Среднее количество груженых отправок на один вагон выросло на 2%, при этом средняя дистанция груженой отправки не изменилась.

    Среднее количество подвижного состава в оперировании сократилось на 3% по сравнению с показателями предыдущего года, что отражает плановое сокращение количества арендованных железнодорожных цистерн.

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