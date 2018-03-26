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    • Столкновение судов Maersk и MSC

    26.03.2018

    • Контейнеровозы партнеров по 2M – «Laura Maersk» и «MSC Shuba B» – столкнулись в порту Кальяо (Перу). Инцидент произошел 24 марта около 11-10 по всемирному координированному времени.

    По данным VesselFinder, при маневрировании нос «Laura Maersk» прошел в соприкосновении с кормовой частью «MSC Shuba B».

    О пострадавших не сообщается. Оба судна получили незначительные повреждения. 25 марта и «Laura Maersk», и «MSC Shuba B» покинули Кальяо.

    «MSC Shuba B» вместимостью 11 тыс. TEU построен в 2017 году, судовладельцем является Seaspan Corporation. «Laura Maersk», построенный в 2001 году, почти в три раза меньше по вместимости. 

    Фото: VesselFinder

     

     

     

     

     

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