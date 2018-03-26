Столкновение судов Maersk и MSC

Контейнеровозы партнеров по 2M – «Laura Maersk» и «MSC Shuba B» – столкнулись в порту Кальяо (Перу). Инцидент произошел 24 марта около 11-10 по всемирному координированному времени.

По данным VesselFinder, при маневрировании нос «Laura Maersk» прошел в соприкосновении с кормовой частью «MSC Shuba B».

О пострадавших не сообщается. Оба судна получили незначительные повреждения. 25 марта и «Laura Maersk», и «MSC Shuba B» покинули Кальяо.

«MSC Shuba B» вместимостью 11 тыс. TEU построен в 2017 году, судовладельцем является Seaspan Corporation. «Laura Maersk», построенный в 2001 году, почти в три раза меньше по вместимости.

Фото: VesselFinder