Происшествия на Дальнем Востоке

По данным ГМСКЦ, в 4 утра 25 марта в Охотском море у западного побережья Камчатки СТР-420 «Карымский», судовладелец рыбколхоз им. В.И.Ленина, порт регистрации Петропавловск-Камчатский, произвел намотку на винторулевую группу. В 7-30 25 марта к аварийному судну был направлен МСБ «Преданный», судовладелец ФГБУ «Дальневосточное ЭО АСР», порт регистрации Владивосток. Безопасность аварийного судна обеспечивал п/б «Виктор Гаврилов», судовладелец рыбколхоз им. В.И.Ленина. В 2-05 26 марта МСБ «Преданный» начал работы по очистке винторулевой группы траулера «Карымский», в 5-45 работы были окончены. Судно на ходу.

В 7-11 25 марта в пору Находка теплоход «Lida 166», флаг Белиз (экипаж 14 человек, в балласте) при следовании к причалу №1 НЖБК сел на мель. Пострадавших, водотечности корпуса, загрязнения окружающей обстановки нет. В 7-30 25 марта «Lida 166» снялся с мели и в 7-55 встал к причалу №1 НЖБК.