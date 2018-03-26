Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Порты поставили на карту

    26.03.2018

    • По сообщению пресс-службы Росморречфлота, Правительственная комиссия по транспорту 22 марта одобрила «дорожные карты» развития до 2020 года (с возможностью продления до 2030 года) морских портов Балтийского бассейна и Западной Арктики, Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики, а также развития ближних и дальних железнодорожных и автомобильных подходов к этим морским портам.

    «Дорожные карты» представляют собой сводный перечень основных мероприятий, необходимых для организации (создания, реконструкции) объектов морской инфраструктуры, необходимой для удовлетворения потребностей российской экономики в экспорте и импорте грузов, перерабатываемых в морских портах этих бассейнов. Реализация мероприятий, предусмотренных указанными документами, позволит создать условия для эффективного развития портовых мощностей, сбалансированные с мероприятиями по созданию подходов к ним.

    «С учетом баланса и загрузки текущих мощностей, необходимости решения стратегически важной задачи переориентации российских грузопотоков из морских портов сопредельных государств, суммарная потребность в конкурентоспособных мощностях в морских портах Балтийского бассейна и Западной Арктики к 2020 году в базовом сценарии составит 25,8 млн тонн, в морских портах Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики – 44,5 млн тонн», – говорится в сообщении Росморречфлота.

    Среди целей «дорожных карт» – определение потребностей соответствующих бассейнов в портовых мощностях, определение перечня приоритетных инвестиционных проектов развития портовых мощностей, определение условий реализации инвестиционных проектов развития портовых мощностей, а также синхронизация мероприятий развития портовой инфраструктуры и подходов к ней.

    248
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ИнфраструктураПортыПутин Владимир ВладимировичСевморпутьСтратегия 01.03.2018 О портах, Севморпути и логистике в послании Федеральному собранию
    Выдержки из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, посвященные транспортной отрасли и логистике.
    0
    ДокументыИнфраструктураМинистерство транспортаПортыПриказ 24.01.2018 Из чего состоит инфраструктура порта
    На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ министерства транспорта Российской Федерации от 07.11.2017 № 475 «Об утверждении Перечня […]
    0
    ГраницаЕдиное окноПорты 07.03.2018 Нет и не будет
    О ближайших перспективах национального механизма «единого окна»
    0
    ДокументыПортыПроектСтратегияУкраина 11.01.2018 Новая украинская портовая стратегия
    Оптимистические и пессимистические сценарии, выход государства из стивидорного сектора и планы развития портов
    0
    ЗаконопроектПортыПравительствоТарифная политикаТарифы 27.03.2018 Законопроект о рублевых тарифах
    Правительство РФ одобрило законопроект, исключающий установление цен на услуги в морских портах в валюте
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    27.03.2018 Первый газ с Ямала в Индию
    27.03.2018 Новатэк и COSCO расширяют сотрудничество
    26.03.2018 Globaltrans удвоил прибыль
    23.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11
    23.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 11
    22.03.2018 Весна идет — зерну дорогу
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики