Порты поставили на карту

По сообщению пресс-службы Росморречфлота, Правительственная комиссия по транспорту 22 марта одобрила «дорожные карты» развития до 2020 года (с возможностью продления до 2030 года) морских портов Балтийского бассейна и Западной Арктики, Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики, а также развития ближних и дальних железнодорожных и автомобильных подходов к этим морским портам.

«Дорожные карты» представляют собой сводный перечень основных мероприятий, необходимых для организации (создания, реконструкции) объектов морской инфраструктуры, необходимой для удовлетворения потребностей российской экономики в экспорте и импорте грузов, перерабатываемых в морских портах этих бассейнов. Реализация мероприятий, предусмотренных указанными документами, позволит создать условия для эффективного развития портовых мощностей, сбалансированные с мероприятиями по созданию подходов к ним.

«С учетом баланса и загрузки текущих мощностей, необходимости решения стратегически важной задачи переориентации российских грузопотоков из морских портов сопредельных государств, суммарная потребность в конкурентоспособных мощностях в морских портах Балтийского бассейна и Западной Арктики к 2020 году в базовом сценарии составит 25,8 млн тонн, в морских портах Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики – 44,5 млн тонн», – говорится в сообщении Росморречфлота.

Среди целей «дорожных карт» – определение потребностей соответствующих бассейнов в портовых мощностях, определение перечня приоритетных инвестиционных проектов развития портовых мощностей, определение условий реализации инвестиционных проектов развития портовых мощностей, а также синхронизация мероприятий развития портовой инфраструктуры и подходов к ней.