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    • Корейские самоделкины

    26.03.2018

    • Специальная инспекция министерства морской и рыбной промышленности Южной Кореи выявила на судне «Stellar Eagle», принадлежащем Polaris Shipping, 22 незаконных изменения в конструкции трюма судна, сообщает World Maritime News.

    В соответствии с южнокорейским законом «О безопасности судов» судовладелец обязан запрашивать разрешения на все изменения, касающиеся конструкции судна, до их осуществления.

    «Stellar Eagle» 1993 года постройки был переделан из танкера в рудовоз. Отмечается, что подобную переделку претерпел и «Stellar Daisy», который в марте прошлого раскололся надвое и затем затонул, в результате чего погибли 22 из 24 членов экипажа. Всего через несколько дней после инцидента Polaris Shipping сообщила о трещине во внешнем корпусе еще одного судна. После этого компания объявили о проверке на всех управляемых ею судах.

    По итогам последнего сюрвея Polaris Shipping было предписано отправить судно в Китай для устранения замечаний. Кроме того, министерство морской и рыбной промышленности заявило о проверках других судов такого типа на предмет выявления аналогичных несоответствий переоборудованных судов.

    На данный момент министерство проинспектировало 28 судов, связанных с Polaris Shipping, в результате чего было приказано утилизировать несколько судов в связи с конструктивными дефектами.

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