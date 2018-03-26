Корейские самоделкины

Специальная инспекция министерства морской и рыбной промышленности Южной Кореи выявила на судне «Stellar Eagle», принадлежащем Polaris Shipping, 22 незаконных изменения в конструкции трюма судна, сообщает World Maritime News.

В соответствии с южнокорейским законом «О безопасности судов» судовладелец обязан запрашивать разрешения на все изменения, касающиеся конструкции судна, до их осуществления.

«Stellar Eagle» 1993 года постройки был переделан из танкера в рудовоз. Отмечается, что подобную переделку претерпел и «Stellar Daisy», который в марте прошлого раскололся надвое и затем затонул, в результате чего погибли 22 из 24 членов экипажа. Всего через несколько дней после инцидента Polaris Shipping сообщила о трещине во внешнем корпусе еще одного судна. После этого компания объявили о проверке на всех управляемых ею судах.

По итогам последнего сюрвея Polaris Shipping было предписано отправить судно в Китай для устранения замечаний. Кроме того, министерство морской и рыбной промышленности заявило о проверках других судов такого типа на предмет выявления аналогичных несоответствий переоборудованных судов.

На данный момент министерство проинспектировало 28 судов, связанных с Polaris Shipping, в результате чего было приказано утилизировать несколько судов в связи с конструктивными дефектами.