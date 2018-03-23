SM Line и COSCO будут сотрудничать

Южнокорейская SM Line Corporation и COSCO Shipping Lines договорились о сотрудничестве.

Как сообщает Pulse, CEO SM Line Corporation Ким Чил Бонг посетил штаб-квартиру Cosco в Шанхае, чтобы обсудить возможность восстановления сотрудничества COSCO, которое было налажено с обанкротившимся Hanjin Shipping, чьи активы приобрела Samra Midas Group, создав на этой основе SM Line.

Ким Чил Бонг встретился с президентом COSCO Ванем Хаймином и вице-президентом COSCO Group Хуанем Сяовэнем и договорился с ними провести рабочие переговоры о совместных операция в Азии. Кроме того, стороны договорились на среднесрочной и долгосрочной основе расширять сотрудничество на американских маршрутах и deep sea.

На первом этапе партнерства в Азии ожидается, что перевозки SM Line составят 400 000 TEU, а COSCO – 5,7 млн TEU.

Корейский перевозчик также рассчитывает на расширение сотрудничества на индийский маршрутах.