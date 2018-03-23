DFDS возьмет пассажиров

С 15 мая этого года DFDS будет принимать пассажиров на борт своих грузовых паромов, работающих на линии Зебрюгге и шотландским Роситом.

«Мы предложим физическим лицам возможность проезда в качестве пассажиров на наших грузовых судах между Зебрюгге и Роситом – одним или с семьей и друзьями, взяв с собой машину, мотоцикл, прицеп или дом на колесах», – говорит Сэм де Вильде, MD DFDS в Генте и Route Director.

До этого DFDS уже 15 лет как принимал пассажиров на борт грузовых судов на своей линии Гент – Гетеборг.

«Путешествовать на грузовом судне – это путешествовать не спеша: морской переход в/из Швеции занимает 32 часа, в/из Шотландии – 23 часа. За это время пассажиры смогут хорошо отдохнуть у себя в каюте, в кают-компании или, если время позволит побывать с экскурсией на мостике. Питание включено в стоимость билета, напитки – в любое время», – пояснил С. Де Вильде.