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    • DFDS возьмет пассажиров

    23.03.2018

    • С 15 мая этого года DFDS будет принимать пассажиров на борт своих грузовых паромов, работающих на линии Зебрюгге и шотландским Роситом.

    «Мы предложим физическим лицам возможность проезда в качестве пассажиров на наших грузовых судах между Зебрюгге и Роситом – одним или с семьей и друзьями, взяв с собой машину, мотоцикл, прицеп или дом на колесах», – говорит Сэм де Вильде, MD DFDS в Генте и Route Director.

    До этого DFDS уже 15 лет как принимал пассажиров на борт грузовых судов на своей линии Гент – Гетеборг.

    «Путешествовать на грузовом судне – это путешествовать не спеша: морской переход в/из Швеции занимает 32 часа, в/из Шотландии – 23 часа. За это время пассажиры смогут хорошо отдохнуть у себя в каюте, в кают-компании или, если время позволит побывать с экскурсией на мостике. Питание включено в стоимость билета, напитки – в любое время», – пояснил С. Де Вильде.

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