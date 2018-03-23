Информационно-аналитическое агентство

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    • Россия в рейтинге Международной палаты судоходства

    23.03.2018

    • Международная палата судоходства (International Chamber of Shipping – ICS) подготовила и опубликовала на своем официальном сайте ежегодную сводную таблицу по странам, в которой представлен обзор выполнения государствами флага определенных международных требований за период с января 2017 по январь 2018 года.

    в таблице приводится оценка по целому ряду критериев, включая данные о проверках судов государством порта, ратификацию основных международных договоров в области судоходства, средний возраст судов и участие в мероприятиях Международной морской организации (IMO). По сравнению с прошлогодним подобным обзором добавлен также новый критерий, а именно участие страны в системе обязательных проверок государств-членов IMO.

    ​Как отмечают в пресс-службе Минтранса, по всем приведенным в таблице параметрам Российская Федерация как государство флага отмечена положительными показателями эффективности. Это является наивысшей оценкой представляемого обзора, посредством которого судовладельцы и операторы имеют возможность оценить преимущества и риски работы под тем или иным флагом, сравнить представленные показатели деятельности администраций флага и выбрать государство для регистрации своих судов.

    ​Международная палата судоходства является глобальной ассоциацией судовладельцев торгового флота. В ее состав входят национальные ассоциации судовладельцев из 36 стран, представляющих более 80% мирового торгового флота.

     

     

     

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