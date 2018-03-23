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    • Производители ЕАЭС гарантируют безопасность продукции

    23.03.2018

    • На днях члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняли Порядок регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

    «Декларация о соответствии – ключевой документ, подтверждающий безопасность продукции и дающий право торговать ею, – отметил член Коллегии (министр) ЕЭК по техническому регулированию Валерий Корешков. – В нем производитель гарантирует, что поставляемая им продукция отвечает всем требованиям технических регламентов. Сейчас примерно в 80% принятых техрегламентов ЕАЭС предусмотрена оценка соответствия продукции в форме декларирования. На таможенной территории Союза зарегистрировано более четырех миллионов деклараций о соответствии».

    По словам министра ЕЭК, принятый порядок заменит положение о регистрации деклараций о соответствии от 2013 года. Прежний документ предусматривал единый порядок регистрации деклараций о соответствии только в аккредитованных органах по сертификации, а их регистрацию – в уполномоченном органе государства-члена согласно национальному законодательству, что не коррелирует с принципами технического регулирования, установленными Договором о ЕАЭС.

    Порядок определяет единые правила регистрации деклараций о соответствии уполномоченными на это органами или организациями государств-членов, в том числе аккредитованными органами по сертификации, если это предусмотрено законодательством государств-членов. Также новый порядок устанавливает перечень документов, прилагаемый к декларации о соответствии для ее регистрации, сообщает ЕЭК.

    Документ ввел единые требования, касающиеся приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии.

    Основанием для приостановления действия декларации о соответствии, зарегистрированной в едином реестре, является выдача заявителю органом госконтроля государства-члена соответствующего предписания. Выдача такого предписания, как и приостановление (возобновление) действия декларации о соответствии, осуществляются по национальному законодательству.

    Кроме того, в порядке также прописаны несколько поводов для прекращения действия декларации о соответствии. Это может произойти, если сам заявитель примет такое решение. В двух других случаях действие документа прекращается после решений органа госконтроля: когда он выдает заявителю предписание о прекращении действия декларации о соответствии, зарегистрированной в национальной части единого реестра государства-члена, или когда признает декларацию о соответствии недействительной.

    Сведения о выдаче заявителю предписаний, которые приостанавливают или прекращают действие деклараций о соответствии, а также о принятии других решений, включая признание декларации о соответствии недействительной, орган госконтроля направляет в орган государства-члена, ответственный за формирование и ведение национальной части единого реестра.

     

    Фото ЕЭК

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