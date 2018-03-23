Информационно-аналитическое агентство

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    • Опасное волнение в Беринговом

    23.03.2018

    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Баренцевом море по юго-востоку лед 7-8 баллов. 23 марта в 6-10 часов на побережье Мурмана ожидается дальнейшее усиление северо-западного, западного ветра в порывах 18-23 м/с,
    • В Белом море ветер северо-западный, западный 11-16 м/с в порывах до 18 м/с, лед 9-10 баллов,
    • В Балтийском море в Финском заливе ветер западный, северо-западный 12-16 м/с, высота волн вне льда 0,8-1,3 м,
    • В Черном море у побережья Крыма от портпункта Черноморское до порта Феодосия ветер восточный 12-17 м/с, от портпункта Черноморское до порта Евпатория днем ветер восточный 20-22 м/с, дождь, высота волн 1,3-2 м,
    • В Беринговом море 23 марта днем в районе северо-восточного побережья полуострова Камчатка ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до конца суток 23 марта.

     

     

     

     

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