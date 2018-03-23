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    • Назначение в «Волге-Днепр»

    23.03.2018

    • Коммерческим директором Volga-Dnepr UK, единого глобального центра по продажам чартерных грузовых перевозок авиакомпании «Волга-Днепр», назначен Тони Бокхэм.

    Как сообщили SeaNews в компании, Т.Бокхэм на протяжении 8 лет занимал должность управляющего директора британской логистической компании Air Charter Service, а с 2004 по 2007 годы был управляющим директором Volga-Dnepr UK, присоединившись к коллективу после ухода из Evergreen International Aviation с поста исполнительного вице-президента и члена совета директоров.

    Главными задачами Т.Бокхэма станут управление проактивным сбытом чартерных грузоперевозок, а также формирование и развитие коллектива коммерческой службы глобального центра по продажам ЧГП и управление региональными офисами.

     

     

     

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