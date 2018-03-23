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    • Задержан замначальника Дальневосточной таможни

    23.03.2018

    • Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с Управлением «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Приморскому краю задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров. По информации Следственного комитета, он подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

    По версии следствия, С.Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и 150 тыс. долларов США от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО «Дальзавод-Терминал». С.Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.

    По данным официального представителя СК, Р.Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей. Им оказывается следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей.

    Следствие намерено предъявить обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении С.Федорова меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств получения Федоровым взяток в особо крупном размере.

    По данным приморских СМИ, Р.Тихонов и еще нескольких участников внешнеэкономической деятельности были задержаны ФСБ 21 февраля. Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. В ноябре прошлого года на СВХ «Дальзавод Терминал», принадлежащем Р.Тихонову, было выявлено около 80 контейнеров с контрабандным текстилем. Предполагается, что Р.Тихонов и его сообщники ввозили различные товары под видом дешевых стройматериалов, при этом успешность схемы могли обеспечивать связи предпринимателя в таможне.

    Сообщается, что С.Федоров был задержан во Владивостоке и отправлен в Москву.

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