Экспорт и импорт ТНП

Российский импорт кожаной обуви в январе этого года, по данным ФТС РФ, составил 5,7 млн пар, что на 30% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года.

В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 24,1%, достигнув 133,4 млн долларов.

Также увеличился импорт одежды – за первый месяц этого года ее ввезли на сумму 527,8 млн долларов, что на 17,8% больше, чем годом ранее.

Хлопчатобумажных тканей за отчетный месяц было импортировано 21,4 млн квадратных метров – на 30% больше, чем в январе 2017 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 25,3%, составив 11,9 млн долларов.

Одновременно с этим объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 48,3% – до 4,7 млн квадратных метров. Доходы от экспорта при этом выросли на 52,6% и достигли 2,9 млн долларов.