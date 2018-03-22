Цены на нефть – геополитика, запасы, валютный рынок, ОПЕК

В марте цены на нефть не останавливают свое движение вверх, пытаясь пробиться к вершине $70 за баррель. Геополитические риски и непредвиденный позитивный отчет о сокращение запасов энергоносителей в США дают поддержку ценам на черное золото. По данным агентств, сегодня майские фьючерсы на нефть сорта Brent подбирались к уровню $69,39 за баррель. Апрельские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже торговались по $65,14 за баррель.

При этом аналитики нефтяного рынка не исключают дальнейшего увеличения стоимости нефти при условии сохранении поддерживающих факторов роста, один из которых – ограничение добычи странами ОПЕК, которые в феврале выполнили план на 138%.

Тем не менее, по данным агентств, министерский мониторинговый комитет в апреле этого года рассмотрит в Саудовской Аравии доклад технического комитета об итогах исполнения соглашения и теоретически может вынести рекомендации по дальнейшей реализации сделки. Что касается России, то наша страна рассматривает возможность постепенного выхода из сделки ОПЕК+ после восстановления баланса на международном рынке нефти, ожидаемого в 3-4 кварталах 2018 года.

На этом фоне, по данным ФТС, российский экспорт нефти за январь 2018 года составил 22,9 млн тонн. Это на 13,9% больше, чем было экспортировано за аналогичный месяц 2017 года. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти вырос более существенно, на 41,6% – до 10,5 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь этого года увеличился на 7% – до 14,7 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки также увеличился на 32,2% (до 6,8 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано 4,2 млн тонн (-6,2%). В тоже время стоимостном выражении экспорт дизтоплива вырос на 16,8%, до 2,3 млрд долларов.

Вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 6,5% (до 363,1 тыс. тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, выросла на 37,5% и составила 206,1 млн долларов.

Экспорт природного газа за январь 2018 года, по данным ФТС, составил 17,7 млрд кубометров, что ниже прошлого года на 15,3%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 0,6% – до 3,5 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам первого месяца 2018 года было экспортировано 2,6 млн тонн (рост в 2 раза) на сумму 332,4 млн долларов (рост в 2,2 раза).