Таможенники с наладонниками

К концу этого года мобильные группы таможенных органов будут оснащены мобильными электронными комплексами. Об это рассказал журналистам первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в рамках семинара «О реформах в области таможенного администрирования. Направленных на улучшение позиции России в рейтинге Всемирного банка Doing business», который прошел в Петербурге.

«Сегодня таможенники, если можно так сказать, цифровизованы, – сказал Р.Давыдов. – Но в стационарном ключе. Не буду сейчас называть игроков на рынке, мы обсуждаем вопрос создания программы и приложения для мобильных групп ФТС».

Он отметил, что в ФТС создано 35 мобильных групп, по четыре человека в каждой. «Планируется, что к концу этого года мы вооружим их наладонниками», – сказал Р.Давыдов.