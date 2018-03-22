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    • Прибыль за год, убыток за квартал

    22.03.2018

    • Zim опубликовал основные финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2017 год.

    По итогам года объем перевозок линии увеличился на 8% до 2439 тыс. TEU. Средняя величина фрахтовой ставки составляла 995 долларов за TEU, на 10% больше, чем в 2016 году.

    Выручка увеличилась на 17% до 2978 млн долларов, показатель EBITDA составил 246 млн долларов против убытка по EBITDA 50 млн долларов годом ранее.

    Операционная прибыль составила 135 млн долларов против операционного убытка 52 млн долларов за 2016 год.

    Чистая прибыль составила 11 млн долларов против чистого убытка 163 млн в 2016 году.

    В четвертом квартале Zim перевез 685 тыс. TEU, на 12% больше, чем годом ранее.

    Выручка выросла на 17% до 761 млн долларов, показатель EBITDA снизился на 9,4% до 48 млн долларов, операционная прибыль сократилась на 23,1% до 20 млн долларов. Чистый убыток составил 10 млн долларов против чистой прибыли 5 млн долларов за четвертый квартал 2016 года.

    Как отмечают в компании, с третьего квартала 2016 года наблюдается позитивный тренд и рост фрахтовых ставок, однако избыток тоннажа сохраняется и рынок в целом остается волатильным, о чем, в частности, говорит частичное снижение ставок к концу 2017 года.

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